V kauze chrastavských lázní čelí obžalobě i kdysi mocní politici

Přestože se státní zastupitelství ke jménům nevyjadřuje, podle informací MF DNES jsou mezi obžalovanými někdejší mocní politici - bývalý europoslanec za ČSSD v letech 2009 až 2014 a bývalý krajský předseda strany Robert Dušek, nebo Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu v době, kdy kraji vládla ČSSD. Obžalovaným je i Jan Imlauf, původní vlastník lázní a jednatel společnosti Imstav.

„V souvislosti s termálními Lázněmi Chrastava byla podána obžaloba pro neoprávněné čerpání dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu. A s tím související korupční trestnou činností,“ zmínil jen šéf krajského státního zastupitelství Radim Kadlček. Obžalobu nechtěl blíže komentovat.

Mimořádně rozsáhlý spis zatím studuje soudce, který bude mít kauzu na starosti.

„Hlavní líčení ještě není nařízeno. Jestli bude předběžné projednání obžaloby, nebo se bude nařizovat přímo hlavní líčení, nedokážu v tuto chvíli říci,“ uvedl místopředseda pobočky Krajského soudu v Liberci Roman Buchal.

Obžaloba padla čtyři roky poté, co se policie začala o podivné nakládání s dotacemi v Chrastavě zajímat. A tři roky po obvinění většiny aktérů. Ve věci bylo původně obviněno sedm lidí. Počet stíhaných se ale postupně zvýšil, u některých se také rozšířil výčet skutků.

Za korupci až na 12 let do vězení

Státní zástupce viní obžalované dohromady ze sedmi trestných činů. Mimo jiné ze zvlášť závažných zločinů dotační podvod, poškození finančních zájmů Evropské unie a přijetí úplatku. Někteří aktéři jsou obžalováni ze zločinů podplácení nebo ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Nejpřísnější trest hrozí obžalovaným za korupci, a to pět až dvanáct let. Za poškození zájmů finančních zájmů Evropské unie může soud uložit tresty v rozmezí pěti až deseti let.

Robert Dušek krátce poté, co byl před třemi lety obviněn, rezignoval na členství v předsednictvu strany. V dopise vysvětlil, že jediným důvodem pro to byla snaha nepoškodit sociální demokracii. Tehdejší předseda strany Bohuslav Sobotka Duškovu rezignaci uvítal.

„Pevně věřím, že se prokáže, že jsem se ničeho protiprávního nedopustil,“ citovala Duškova slova mluvčí strany Eva Gregorová. Dušek vedl ČSSD Libereckého kraje od ledna 2009 do ledna 2015, kdy mu vypršel mandát.

Bývalý krajský radní pro dopravu za ČSSD Martin Sepp v době, kdy byl čerstvě obviněn, uvedl pro Centrum nezávislé investigace: „Cítím se být nevinen. Považuji to za neopodstatněné. Budu se bránit tím, že jim řeknu, co o tom vím.“

Lázně před dvěma lety změnily majitele

Lázně společnosti Dům Pohody se v Chrastavě otevřely 3. prosince 2012. V té době byla dokončena první etapa za sto milionů korun.

Areál se nepodařilo dokončit. Vše zkomplikoval spor o ovládnutí společnosti, který vyvrcholil insolvenčním řízením. Firmu Dům pohody, které areál patřil, vlastnila do roku 2009 společnost Imstav Group, jejímž majitelem byl Imlauf. Firma skončila v konkurzu. Do insolvence ji poslal právě bývalý vlastník a jeho firmy.

Věřitelům dluží téměř 229 milionů korun. Největším věřitelem je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Na výstavbu lázní poskytla dotaci. V konkurzu žádá přes 121 milionů.

„Pohledávka za dlužníkem v uvedené výši byla Regionální radou Severovýchod jakožto nezajištěným věřitelem přihlášena do insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení stále probíhá, je obtížné odhadovat, v jaké výši bude pohledávka Regionální rady uspokojena,“ odpověděla Helena Kubíčková, která je pověřená vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Přes úřad plynou evropské dotace.

Samotné termální lázně se před dvěma lety prodaly v dražbě. Získala je za 30 milionů korun firma Elektra Praha. Prodaly se až napočtvrté. U první dražby byla vyvolávací cena šedesát milionů.