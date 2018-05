S tím běžte do haj*lu, kázal dětem lektor. Odborníci ho odsuzují

Speciální pedagog z valdické věznice tady na konci dubna hovořil před studenty posledních ročníků základních a prvních ročníků středních škol. Občas mluvil vulgárně, některé jeho výroky hraničily s urážením posluchačů.

Na sestřihu z besedy, který přinesla TV Semily, například Kuřátko říká: „Jak mi někdo řekne, že ta přednáška je zbytečná, protože hulit trávu je dobrý, tak s tím běžte s dovolením do hajzlu, to tady vůbec nemusíme bejt...Aby bylo jasno, vy budete ticho, já budu mluvit.“

Přednáška nazvala odborníky

Drahuše Tkáčová z libereckého sdružení pro léčbu závislostí Advaita říká, že když video z Kuřátkovy přednášky zhlédla, myslela si, že jde o parodii.

„Že to není realita. Když jsem však zjistila, že ano, byla jsem naštvaná. To co pan Kuřátko předvedl, nemá s primární prevencí vůbec nic společného. Tohle bylo degradující, bylo tam hodně urážek, měla jsem pocit, že je to až agresivní. Připomnělo mi to tradici z devadesátých let, kdy se děti nahnaly do kina a nějaká známá osobnost jim tam řekla, že brát drogy je špatné. Pak se to odčárkovalo s tím, že mají program primární prevence splněný,“ svěřila se Tkáčová.

Doplnila, že je také chyba, že byla beseda určená pro desítky žáků a studentů z různých škol. „Je nutné dělat takovéto přednášky pro malý kolektiv, pro jednu třídu, která spolu funguje ve výuce,“ dodala Tkáčová.

I Lubomírovi Šlapkovi, řediteli organizace Most k naději, připomněla semilská beseda návrat do doby po revoluci.

„Jako když v devadesátých letech přišel do školy policista s maňáskem a ukazoval dětem injekční stříkačky, nebo jiný policista předváděl s kufříkem typy drog. Mám trochu ambivalentní vztah k protidrogové prevenci, když ji dělá policie či nějaké ozbrojené složky. Policista má primárně chytat ty gaunery, co drogy vyrábí, nebo dealery a ne chodit přenášet mezi děti a mládež. Jestli chtěl ten pán zaujmout touto formou, dobře, ale my ji nepoužíváme. Jasné, použijeme třeba nějaký ostřejší slovník, abychom přiblížili situaci na toxi scéně, ale vůči dětem se takto rozhodně nevyjadřujeme,“ okomentoval Šlapka.

Šlapka: Dospělí by měli být příkladem

Podle něj obecně nemají dospělí mluvit před dětmi vulgárně a mají jim být příkladem. „A rozhodně se nesmí urážet. Mimochodem spousta toxikomanů začala brát drogy i proto, že byli podceňovaní, urážení, dehonestovaní,“ upozornil Šlapka.

„Pracujeme například také ve vyšetřovacích vazbách a ani tady si nedokáži představit, že by někdo z našich lidí tam s klienty takto hovořil.“

MF DNES oslovila prostřednictvím Facebooku také Pavla Kuřátka, ten však na otázky nereagoval. Pro server Echo 24 uvedl, že od těch, co ho znají, má na besedu pozitivní ohlasy, a ti, co se nechají ovlivnit sestříhaným materiálem, tak reagují negativně.

„Já jsem řekl, že těm, kterých se to dotklo, se omlouvám, ale za svými slovy si stojím...Celé to dělám proto, aby se rodiče nemuseli bát o své děti a děti, aby se nemusely bát o svoji budoucnost. Stále se mluví o dětech, to je takový fenomén. Nejsou to žádní prváčci, druháčci, kde jim jakýsi brutál nadává nebo komentuje hrubými výrazy, vůbec ne. To jsou trestněprávně odpovědní lidé, kterým je v drtivé většině více než patnáct let, “ uvedl Kuřátko.