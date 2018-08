Voda z lomu má zachránit Lesní koupaliště, nejdříve však za rok

Už víc než sto let je zdrojem šedorůžové takzvané liberecké žuly. Teď se kamenolom v Ruprechticích, který provozuje firma Ligranit, zapíše do historie i jinak než jen jako dodavatel vysoce dekorativního kamene.

Jedno ze tří lomových pracovišť zvané Lednice bude dodávat vodu pro Lesní koupaliště. Na dno těžebního prostoru Lednice se totiž stahuje voda z celého kamenolomu a Ligranit se jí každý rok na jaře zbavuje, aby se nenarušil provoz těžby.

Nově by měla téct právě do Lesního koupaliště, které se potýká s nedostatkem vody. Namísto kritizovaných cisteren, které dnes vodu v koupališti doplňují, tam přiteče čistá a zadarmo.

Město bude muset koupit hadice

„V lomu je vody hodně, vystačila by na několik Lesních koupališť. Stačí jen přehodit hadice a máme vyhráno,“ říká náměstek primátora Jan Korytář.

Přebytečnou vodu teď totiž Ligranit vypouští do jiného přítoku Jizerského potoka než toho, který protéká Lesním koupalištěm. Tedy do vedlejšího údolí.

„Město to nebude stát skoro nic, snad kromě nákupu hadic. Ligranit po dohodě požádá o povolení, aby směl vodu vypouštět tam, kam potřebujeme a bude to. Bohužel, letošní sezonu už nestihneme, protože většina vody z lomu už je odčerpaná, protože s tím nikdo nepočítal. Přišli jsme na toto řešení až teď, když nastaly potíže se suchem,“ vysvětluje Korytář.

Ligranit s přehozením odtoku nemá žádný problém. Vody se tak jako tak zbavit musí. „Škoda, že tohle řešení nenapadlo nikoho dřív. Pro nás to znamená jen držet pro léto větší zásobu vody, tedy nezbavovat se jí už na jaře, přizpůsobit tomu těžební postupy a dodržet nové povolovací podmínky pro vypouštění,“ uvedla ředitelka Ligranitu Jana Hörbová.

Koupališti pomůže i vrt

Voda z lomu je přitom kvalitní, protože tam nikde není žádný zdroj znečištění. Jde o vodu dešťovou i podzemní, která se na povrch dostává v rámci těžby. Kromě toho se má v areálu Lesního koupaliště vybudovat příští rok další podzemní vrt, který bude využívat jak podzemní vodu, tak případně stahovat vodu, která prosakuje z bazénové vany, a vracet ji zpět.

„Bazénovou vanu na podzim vypustíme a dojde k přespárování některých míst, která se teď vydrolila. Vše bude v rámci reklamace u dodavatelské firmy. Není to ale tak, že by šlo o nějakou velkou závadu. Vana na Lesním koupališti vždy mírně propouštěla. Na to, abychom dali pod dno vany nepropustnou fólii, jsme neměli peníze. Povolený rozpočet byl osm milionů korun, víc jsme nesměli použít,“ řekl Korytář.

Město chce také požádat o dotaci na Státní fond pro životní prostředí a zřídit za ně na přítocích k Lesnímu koupališti menší vodní nádrže, které by fungovaly jako zásobárna vody pro letní měsíce a na jaře pro rozmnožování obojživelníků.

Koupaliště plní pitná voda

Teď se nedávno otevřené Lesní koupaliště doplňuje vodou z cisteren. Z liberecké přehrady už se ale kvůli poklesu hladiny brát nesmí, proto tam Technické služby naváží vodu pitnou.

„Asi se to někomu nebude líbit, ale pitná voda je i na koupalištích Sluníčko, Vápenka i v libereckém bazénu. Kdyby na Lesní koupaliště chodilo jen pár lidí, tak to neděláme, ale chodí jich tam spousta, a proto má dovážení vody cisternami smysl,“ dodal Korytář.

Na doplnění vody na Lesním koupališti schválila rada města tři sta tisíc korun. Jedna cisterna s pitnou vodou přitom vyjde zhruba na dva tisíce. Příští rok už by se ale na koupališti žádné cisterny díky vodě z lomu neměly objevit.