Koupaliště má novou vanu za pět milionů, plavce přivítá příští rok

Do konce října má stavební firma skončit s opravou a ještě letos v listopadu se koupaliště začne znovu po letech napouštět vodou.

Proměna za osm milionů korun

„Už jsou dokončené zdi, přičemž jedna byla úplně vyvalená. Vyspravit se ještě musí dno. Práce jdou ale podle harmonogramu a my doufáme, že přes zimu se nám podaří bazén napustit. To může trvat i několik měsíců,“ sdělil Jan Korytář, náměstek libereckého primátora.

Radnice na opravu koupaliště vyčlenila ve svém rozpočtu osm milionů korun. Pět milionů padne na samotnou vanu, za zbytek se upraví okolí.

Jakou by měl mít areál podobu, to radní už v červnu zjišťovali u lidí. A o jejich názor budou stát znovu, tentokrát 27. září. „Chceme veřejnosti představit, jak se konkrétně bude okolí koupaliště upravovat. Ale samozřejmě dáme ještě prostor i lidem, aby pak mohla na jaře příštího roku proběhnout poslední fáze projektu a 1. června jsme mohli koupaliště otevřít,“ vysvětlil náměstek.

Areál by měl podle něj zůstat co nejvíce přírodní, bez reprodukované hudby, počítá však s kioskem či jinou možností občerstvení, a to vzhledem k množství lidí, kteří sem budou chodit. Zázemí tu najde i lyžařský oddíl, který dosud areál využívá a stará se o něj.

Otazník ještě zůstává nad plotem kolem areálu. Je pravděpodobné, že ten současný zmizí nebo jej nahradí jen nějaký symbolický.

Dělníci také strhnou zbytky starých toalet a nahradí je novými. Přibýt mají také sportoviště. Koupaliště naplní voda ze dvou přítoků, jedním z nich je i Jizerský potok, který je zdrojem vody pro zoologickou zahradu. Díky němu mají plný bazén například lachtani. Kapacita obou toků je dostatečná.