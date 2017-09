Letáčky a mapičky nestačí, do České Lípy se davy turistů nehrnou

Data z analýzy, kterou si radnice nechala zpracovat, dosvědčují, že v období let 2012 – 2016 poklesl počet ubytovaných hostů ve městě o téměř 2 tisíce lidí.

Důvodem je prý to, že cestovním ruchem se za posledních sedm let nikdo nezabýval. Přitom město má širokou síť cyklostezek a běžeckých tras, atraktivní historické centrum, plavecký bazén nebo unikátní údolí Peklo.

Chybí ubytování i kvalitní gastronomie

„Máme webové stránky s texty a fotkami. Pak máme mapičky a letáčky s texty a fotkami. To je vše. Je ale dnes doba čtení? Není spíš doba zážitků, mobilů, aplikací a příběhů?“, ptá se starostka České Lípy Romana Žatecká.

Důvodů, proč do České Lípy turisté nemíří, je mnoho. Je zde málo ubytovacích zařízení, kvalitních restaurací, chybí centrální záchytné parkoviště, půjčovna kol, venkovní koupaliště, v okolí je nedostatek kempů, není tu rozvinuta spolupráce s místními podnikateli.

Typickou ukázkou posledního z bodů je nulová spolupráce s Pivovarem Budulínek v sousední Skalici. Tam manželé Stuchlíkovi vaří několik druhů pivních speciálů, které k nim jezdí ochutnávat lidé z celého Česka a dokonce z Ameriky. Pořádají se tu kurzy vaření piva i pivní degustace. O existenci pivovaru se přitom z oficiálních materiálů města nedozvíte.

„Dělají, že neexistujeme. K nám jezdí turisté cíleně, zpravidla jde o pivaře, takže si nás už najdou,“ potvrzuje sládková Lucie Stuchlíková. Pivovar přitom činí zdarma službu celému regionu – když do něj někdo přijede, zpravidla se tu zdrží a navštíví další místa a utratí další peníze. Jenže tohoto potenciálu nikdo doposud nevyužil.

Sdružení jen vydává mapičky

Starostka připouští, že v posledních letech se vyvíjela nulová aktivita. Jako viníka označuje složité vztahy se Sdružením Českolipsko, které bylo kdysi založeno, aby propagovalo cestovní ruch v celém regionu.

Sdružení ale pobralo jen evropské dotace a uvízlo v síti závazků, dluhů a nesplacených půjček. Jeho aktivita se omezila jen na vydávání mapiček a letáčků. Kvůli zákonné udržitelnosti projektů pět let ale sdružení doposud nezaniklo a vyvíjí zanedbatelnou činnost.

„Jsme tři roky na radnici a celou dobu jsme museli za sdružení splácet asi tři miliony. To příští rok skončí,“ slibuje místostarosta města Juraj Raninec. Radnice pak chce najmout alespoň tři zaměstnance, kteří se začnou cestovní ruch koncepčně řešit, sledovat trendy a přicházet se zlepšeními.

„Umím si představit, že takový člověk třeba přijde s aplikací, která bude provázet návštěvníky Českou Lípou a bude je informovat o zajímavostech. Nebo zpracuje mapu běžeckých tras, kterých tu máme spoustu, ale nikdo o nich neví,“ zamýšlí se starostka Romana Žatecká.

V plánu je mapa normalizačních soch

Opozice však oponuje, že takovou práci mohla radnice dělat už dávno, protože mnoho nestojí. „Udělali jsme mapu filmových míst Českolipska, která se objevila na stříbrném plátně. Dělal jsem ji já na koleni a ve volném čase jsem je rozvážel po koupalištích a turistických destinacích okresu. Když jsme udělali za pár kaček vodáckou mapu Ploučnice, bylo to hned na začátku prázdnin v televizi v hlavních zprávách. Stoupnul jsme si k řece, hulákal na turisty, odkud znaj Ploučku a půlka řekla: viděli jsme to ve zprávách. Lípě chybí nápady, které nic nestojí a materiály, které jsou za pár kaček, ale aktuálně reagují na momentální módy a potřeby, aby to mělo šmrnc,“ hodnotí záměr radnice někdejší místostarosta Tomáš Vlček.

Sám chce ve své aktivitě pokračovat a sestavit mapu normalizačních soch a památek České Lípy.

„To je v kurzu, to lidi zaujme. Sám jsem se angažoval v záchraně českolipské plastiky Vratislava Karla Nováka, autora legendárního metronomu na pražské Letné, máme tu taky sluneční hodiny u špitálu, které jsou tak ošklivé, až jsou krásné. Nebo posledního Lenina, který byl v socialistickém bloku vztyčen v roce 1988, leží pokryt prachem v garážích u řeky,“ vyjmenovává Vlček.

Radní Libereckého kraje Květa Vinklátová, která má v gesci cestovní ruch soudí, že aktivita vyvíjená Českou Lípou se může projevit až za několik let a nemusí mít kýžený efekt.

„Cestovní ruch je složitá problematika. Je dost odvislý od ekonomické situace země, od počasí, což město nemůže ovlivnit. Navíc najít lidi, kteří cestovnímu ruchu rozumí, je těžké. Je jich málo. Navíc nejde budovat turismus bez investic,“ varuje radní.