Duněla tu letadla a vojenská technika. Teď odborníci řeší, co s Ralskem

Studie navrhne plán obnovy území. Určí možnosti, jak plán uskutečnit a v jakém čase. Bude hotová do září tohoto roku.

„Jsem přesvědčen o tom, že řešitelský tým zvládne nelehký úkol a pomůže bývalému vojenskému prostoru vdechnout nový život a zároveň zachovat jeho jedinečnost,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Díky studii se můžeme předem připravit na okamžik, kdy v území skončí všechny demolice a sanace, a my budeme moci plynule pokračovat dál,“ nastínila smysl studie náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Jasná představa o budoucí podobě území je podmínkou ministerstva pro místní rozvoj pro to, aby se Ralsko stalo součástí akčního plánu státu a kraj mohl na jeho obnovu čerpat dotace. To zatím kraje nemohly.

Odborníci se poradí s místními

„Kromě českých architektů se na vypracování studie budou podílet i kolegové z Belgie. V našem týmu máme i sociology, kteří se dlouhodobě věnují problematice Ralska. Naši koncepci budeme v brzké době také konzultovat s lidmi, kteří v místě žijí,“ popsal přístup univerzity její prorektor a vedoucí katedry urbanismu Radek Suchánek.

Architekti vnímají jedinečnost celého území. Celý prostor má skloubit rozvoj obydlených částí Ralska a přitom zachovat cenný ráz krajiny.

„Rozhodně neplánujeme ve studii zásadní rozšiřování zastavitelného území, které tam historicky bylo. Krajina je tam zásadní prvek, který je potřeba zachovat. Historická stopa je naprosto zásadní. Její přemazávání nevede k dobrým cílům. Jsme ale zároveň otevřeni debatě,“ poznamenal Suchánek.

Satelitními městečku by mělo Ralsko odolat

„Slýchám názory, že ve srovnání s Milovicemi je Ralsko pořád stejné. Je to ale možná jeho výhoda. Díky vzdálenosti od Prahy tam o budoucnosti nerozhodli developeři a vlastníci pozemků, ale je tu šance to celé nastavit trochu jinak. To je myslím unikátní příležitost,“ domnívá se hejtman.

Podle něj v budoucnosti nepůjde o satelit Mladé Boleslavi ani České Lípy. „Je tu možnost otestovat nové trendy, které v České republice třeba vůbec nejsou,“ říká.

Na základě univerzitní studie vznikne ještě jedna podrobnější. V ní už budou jednotlivé projekty rozpracované tak, aby bylo možné vytvořit zadávací dokumentaci k jejich následnému uskutečnění.

„Jsme teprve na začátku dlouhé cesty, ale vzhledem k finanční náročnosti celé akce chceme mít naprostou jistotu, že budoucí podoba bývalého vojenského prostoru Ralsko bude účelná a udržitelná i pro další generace,“ dodala náměstkyně Volfová.

Od odchodu sovětských vojsk z vojenského prostoru uplynulo už téměř 30 let. Kraj část vojenského újezdu převzal od státu v roce 2007. Od té doby se objevila řada návrhů, jak jej využít. Mluvilo se o turistickém cíli i průmyslové zóně a velkých investorech, kteří měli s rozvojem této lokality kraji pomoci.