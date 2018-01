U letiště v Liberci vyroste průmyslová zóna s prací pro dvě stě lidí

Pozemek o rozloze sedm hektarů zakoupila společnost TI Automotive a hodlá na něm vybudovat evropské technické centrum pro vývoj palivových systémů pro automobilový průmysl včetně dílů pro elektromobily.

Kromě vývojového centra tam chce rozšířit i svoji současnou výrobní kapacitu. Teď má firma závod v průmyslové zóně Sever, což je kousek od zakoupeného pozemku.

„Obrátili se na nás dopisem, zda bychom jako město při zřízení této průmyslové zóny s nimi nespolupracovali. Výstavbu chtějí zahájit do roku 2020,“ řekl primátor Tibor Batthyány.

Současný územní plán s průmyslem nepočítá

„Myslím, že je důležité, abychom s nimi aktivně jednali, protože to nebudou žádné sklady, nebude to ani žádná špinavá výroba, ale vývojové centrum, to znamená vysoká přidaná hodnota. Zajímavé to může být i pro zdejší Technickou univerzitu, která se do výzkumu může zapojit,“ přidal se i jeho náměstek Jan Korytář.

Problém je zatím podle něj v tom, že stávající územní plán vybrané pozemky vede jako plochy krajiny a zeleně.

„To znamená, že nic podobného, co mají v plánu, by tam nemohlo vzniknout. Nicméně nový územní plán už s touto lokalitou počítá pro průmyslové využití. Jenže ten se podaří vydat patrně až na podzim 2020. Proto chceme souběžně zadat strategickou změnu stávající územního plánu, která by mohla proběhnout dřív. Automotive totiž na ten projekt docela spěchá. Byla by škoda, kdyby to nevyšlo,“ zmínil primátor.

Propojovací silnice je v nedohlednu

Další komplikací je ale i chybějící přístupová komunikace. V plánu je sice silnice, která má propojit stávající průmyslové zóny Jih v Doubí a Sever v Ostašově, a která povede i kolem pozemku Automotive, její stavba je ale v nedohlednu.

„V každém případě je ta silnice na jejich pozemek nutná. Pozitivně by se to mohlo odrazit i na případném využití areálu bývalého Kovošrotu. Teď je z něj brownfield, silnice by ale jeho šance na revitalizaci mohla zvýšit,“ uvedl Korytář.

Celý záměr nové průmyslové zóny chce také radnice i se zástupci Automotive projednat s veřejností, aby se předešlo případným problémům.