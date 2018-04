Záložáci stříleli v ulicích, neprojeli fiktivní teroristé ani skutečné obědy

Je nezbytné zachovávat klid a nerušit ostatní uživatele studovny. Tento bod z návštěvního řádu Krajské vědecké knihovny v Liberci je ve čtvrtek dopoledne zcela rozcupován. Knihomoly ovšem neobtěžuje žádný kýchající či hodně nahlas hovořící čtenář, ale opakovaná salva ze samopalů.

Když návštěvník vyhlédne z okna a zrak ukotví do Pastýřské ulice, může se rozklepat strachem. Po silnici dole pobíhají vojáci se zbraněmi, překračují několik mrtvých mužů, vzduchem sviští dýmovnice zanechávající za sebou modrá oblaka. Právě probíhá armádní cvičení aktivních záloh Hradba 2018.

Na služebnu dohlížel odstřelovač

Zneškodnění narušitelů, kteří se do Pastýřské ulice snažili dostat v džípu, bylo vyvrcholením ukázky cvičení pro přítomného hejtmana, několik starostů a novinářů. Všech na kost promáčených tvrdošíjným deštěm.

Chvíli předtím vojáci kontrolovali lidi v projíždějících automobilech. A byla to prohlídka velmi důkladná. Kromě policejních vozů mířících do nedaleké služebny přes vojenskou patrolu, zátarasy, ostnatý drát a pozorovatelnu s odstřelovačem neprošel nikdo, kdo by nebyl dostatečně prolustrován.

„Provádíme kontrolu osob, zjišťujeme co mají u sebe, zda nemají nějaké zbraně, drogy, nebezpečný materiál. Provádíme i kompletní prohlídku celého těla,“ odhaluje poručík v záloze Antonín Bláha.

O tom, že vojáci v záloze berou rozkazy do puntíku vážně, se přesvědčuje i jeden z nezúčastněných civilistů. V červené felicii veze zásilku několika ešusů s obědy.

„Chlapi, já jsem vám už včera říkal, že nemám u sebe žádné zbraně a že mám operovaný koleno, tak se nemohu moc ohýbat,“ prosí hlídku. Marně. Je neoblomná.

Stejně jako ve čtvrtek musí starší pán vyndat všechny věci z kapes, zodpovědět sérii vypálených otázek na vlastnictví zbraní a drog, roztáhnout nohy, nechat se opřít o auto a strpět ohmatání celého těla. „Ten do téhle ulice s obědem přijel naposled,“ prohodí jeden z přítomných fotografů.

Záložáci si na cvičení berou dovolenou

A kdo jsou vlastně lidé, kteří prohlídky provádí? Třeba Antonín Bláha je v civilu externím zaměstnancem Škodovky. V aktivních zálohách je čtvrtým rokem.

„Myslím si, že každý chlap by si měl tímto projít. Naučíme se tu hodně věcí pro reálný život a je také lepší být připraven, kdyby se něco stalo, než přijít k boji jako slepý k houslím,“ domnívá se voják.

Podplukovník Rostislav Bolek z Krajského vojenského velitelství v Liberci říká, že před záložáky smeká klobouk.

„Mají svoji rodinu, práci a přesto chtějí být nápomocní. Jezdí na cvičení třeba o své vlastní dovolené. Je úžasné vidět to nadšení, že to jsou lidé, kterým není jedno, co s touhle republikou bude. Na ně se můžeme spolehnout,“ dodává Bolek.