Autokino jako v Americe. V libereckém amfiteátru by se mohlo promítat

Myšlence na letní kino fandí náměstek primátora Tomáš Kysela. Město by tak vyšlo vstříc některým kritikům, kteří v amfiteátru auta nechtějí.

„Narvat sem parkoviště, to je krutý nápad, přímo šok. Podle mého názoru by mělo město naopak co nejvíce aut zachytit do parkovacích domů už někde u proluky Pastýřská a rozšířit kapacity u Delty nebo u areálu bývalých výstavních trhů, kde už mohou návštěvníci bez aut pokračovat třeba na prohlídku galerie nebo muzea. Dopravu mohou navíc zajistit, třeba jako u žitavského Ojbínu elektrické vláčky, vícemístné elektrické rikši a další eko vozítka,“ zmínil Miroslav Těšina z Klubu českých turistů.

„Rozumím všem, kteří do přírodního divadla kdysi chodívali na koncerty, že by si přáli jeho znovuotevření. Ale doba už je jiná a my potřebujeme parkovací místa nejen pro návštěvníky zoo. A chátrající areál amfiteátru je pro to ideální. A kdo ví, třeba se tam může zřídit autokino nebo letní kino,“ prohlásil náměstek Kysela.

Zájemce by prý byl. O využití areálu má svou představu Josef Čadík, majitel Kinematografu bratří Čadíků.

„Jezdíme po celé republice již šestadvacet let a zdarma promítáme ze speciální maringotky. Liberec je naší zamýšlenou destinací na příští rok. Proč tedy neudělat letní kino v prostorách bývalého amfiteátru,“ prohlásil.

Do letního kina chodí 40 lidí

Nápadu nahrává i fakt, že auta budou stát na terasách nad sebou. Michal Kadlec, který provozuje letní kino v Lidových sadech, si to ale neumí představit technicky.

„Autokina fungují hlavně v Americe, kam ale většina lidí přijíždí v kabrioletech. Jak to bude tady? To si stáhnu okénko, abych film slyšel a budu se na něj dívat přes čelní sklo? Navíc to plátno bude muset být dost velké, k tomu promítačka, to pak bude investice v řádech statisíců. A pak to bude muset být také využívané. Já mám průměrnou návštěvnost na filmy v letním kině 40 lidí, kolik jich přijde do amfiteátru? Nemělo by se raději podpořit něco, co už funguje a třeba koupit do letního kina nové lavičky?“ zmínil Kadlec.

Po vybudování parkoviště dlouhodobě volá i zoologická zahrada. Právě její návštěvníci mnohdy marně hledají volná místa a obsazují je pak rezidentům v okolí. Amfiteátr je podle ředitele zoo Davida Nejedla ideálním areálem, kam řidiče posílat.

„Dnes je amfiteátr v zuboženém stavu. A není moc bezpečné do něj chodit. Jednak se tam v létě vyhřívá hodně zmijí a pak je tam spousta odkrytých dvou až třímetrových jímek. Asi před měsícem do jedné z nich spadl pes, naštěstí to nebylo dítě, sice se mu nic nestalo, ale bylo dost obtížné ho vytáhnout ven,“ zmínil ředitel.

Zoo proto osázela areál cedulemi, které před možným nebezpečím varují. „Doporučujeme tam raději nechodit,“ podotkl ředitel.

Parkoviště vyjde radnici na 27 milionů korun

Radnice chce parkoviště začít stavět už v příštím roce, vyjít má na 27 milionů a z devadesáti procent na něj přispěje dotace. Podle plánů zaplatí řidiči za parkování v amfiteátru dvacet korun.

Namísto parkovacího lístku ale vyjede z automatu jízdenka na městskou hromadnou dopravu. Radní si od toho slibují, že tak navnadí turisty, aby se po návštěvě zoo zajeli podívat tramvají třeba na druhý konec Liberce, pod Ještěd anebo do galerie či muzea.

Parkoviště nabídne 123 míst pro auta a 32 pro kola. Hodit se budou i proto, že ubudou na Vítězné ulici, a to jednak kvůli plánované cyklostezce, a také kvůli novému kruhovému objezdu. Ten chce radnice vybudovat na křižovatce u Štefánikova náměstí.