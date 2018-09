Liberecké ANO láká na tramvaj do Rochlice a tunel, Ťok však peníze neslíbil

Ministr pouze uvedl, že nemůže nic slíbit, ale když mu z krajského města zašlou podrobnosti, podívá se na to. Podle hnutí by například v případě tramvajové tratě šlo o investici kolem 800 milionů korun.

„Investice by se mohly ale například řešit společně s krajem. Problémem je, že ty městské tunely nevedou většinou přes státní silnici první třídy. Dalším problémem je, že když vyhovíme tady v Liberci, tak se najde dalších sedmnáct měst, jejichž zástupci přijdou a řeknou, že když dostali oni, my chceme také. To je například současný problém s kolejovými vozidly, kde jsme vypsali dotace přibližně tři sta milionů euro a bohužel ji vyhrály jen dva kraje a ostatní chtějí ty peníze také,“ řekl Dan Ťok.

Lídr kandidátky libereckého hnutí ANO Jiří Němeček sdělil, že když byl ministr Ťok před časem na návštěvě v dopravním podniku, přislíbil, že by se nějaké peníze na vybudování trati mohly najít.

„Napíšeme mu dopis a připomeneme se,“ sdělil Němeček. Sám zatím nechce s případnou finanční pomocí zatěžovat kraj.

„Myslím si, že na kraj je brzo, je to z jedné kapsy do druhé. Když by kraj něco utratil v Liberci, tak ty peníze zase neutratí jinde v regionu a mohl by se na nás někdo dívat sobecky. Vždyť kraj už podporuje muzea, galerie. Pro nás by měla být priorita sehnat peníze tady a ne ve druhém domě. Každopádně musíme ministry v Praze trochu otravovat, protože kdo to permanentně nedělá, nic nedostane,“ okomentoval Němeček.

S vizí dopravního tunelu, který se v Liberci řeší již desítky let, přišlo hnutí ANO i v sousedním Jablonci. Tam oživilo myšlenku tunelu pod přehradou. Některé varianty byly zakresleny v mapách již ve 30. letech minulého století.