Liberec koupil autobusové nádraží, ošklivé buňky ale odmítl

Už od pohledu jsou ohyzdné, všichni na ně nadávají a dávno už na autobusovém nádraží neměly být. Stavební buňky simulující odjezdovou halu ocenili znalci na tři miliony korun. Liberečtí zastupitelé je ale odmítli koupit.

Buňky přitom byly součástí nabídky na celý odkup areálu autobusového nádraží.

„To tam asi mají kliky ze zlata a v každém poschodí sprchy. Dva znalci se shodli na ceně tři miliony, ale člověk by za to nedal ani půl milionu. Jak se pak máme rozhodnout?“ podivuje se zastupitel SLK Jaroslav Zámečník.

„Ty buňky ani nejsou na listu vlastnictví, už dávno tam nemají co dělat. Daly se tam v roce 2005 jako provizorium a zmizet měly do prosince 2008,“ poukázal Martin Čulík (exANO).

Primátor: Kupujeme zajíce v pytli

O jejich osudu tak bude město ještě dál vyjednávat. Naproti tomu nákup pozemků na autobusovém nádraží zastupitelé posvětili. Město za ně zaplatí podnikateli Petru Wasserbauerovi, který dosud nádraží prostřednictví firmy ANL vlastní, dvacet a půl milionu korun ve čtyřech ročních splátkách.

„Jde o strategické pozemky, které potřebujeme pro další rozvoj plánovaného terminálu s parkovacím domem,“ vysvětlil náměstek primátora Jan Korytář. S tím souhlasí i primátor Tibor Batthyány, ruku ale pro nákup pozemků nezvedl, stejně jako ostatní zastupitelé z bývalého ANO.

„Nezpochybňuji koupi pozemků, ale ne za dvacet milionů. To je předražené. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) navíc zpracovává posudek na tunel pod autobusovým nádražím a dá se očekávat, že cena pozemků se po tomto posudku sníží. Takhle kupujeme zajíce v pytli,“ uvedl primátor.

Posudek by měl totiž stanovit, co se nad tunelem dá stavět a jaké na něm může být zatížení. Zatím to vypadá, že víc než trávník tam možný nebude. Čekat na zprávu ŘSD ale většina zastupitelů nechtěla.

„Tunelem je zasažena jen polovina pozemků, počítáme od začátku s tím, že tam asi bude jen zeleň. Ale není to tak, že by se na ostatních plochách nedalo nic stavět,“ sdělil Korytář.

Starostové si slibují předělání studie terminálu

Nákup autobusového nádraží tak prošel, a to hlavně díky hlasům Starostů pro Liberec. Ti si totiž od nákupu autobusového nádraží slibují předělání studie na terminál od architekta Petra Stolína.

„Studie už je sice hotová, ale chceme, aby se předělala. Pan Stolín byl omezen rozsahem pozemků, ale teď když nám bude patřit celé autobusové nádraží, tak by se terminál mohl rozrůst i na ty nové plochy a mohl by vypadat líp, než jak je navržen teď. Zároveň by se tím překreslením vyhovělo i novému územnímu plánu, který počítá s tím, že Matoušova ulice bude rovně pokračovat přes současné autobusové nádraží k ulici Žitavská, což teď stávající projekt terminálu neumožňuje,“ řekl Zámečník.

Jak moc se dá do rozběhnutého projektu na terminál zasahovat ale zatím není jasné. Stavět se má z evropských dotací. Studie za čtyři sta třicet tisíc korun už je hotová a teď běží práce na projektové dokumentaci, která má stát šest milionů korun.

Pokud by se celý záměr předělával, znamenalo by to kromě už vydaných peněz minimálně půl roku zdržení. Původně měl být přitom terminál s parkovacím domem hotový na jaře 2019. Už teď je ale jasné, že jde o nereálný termín.