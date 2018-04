Liberec koupil autobusové nádraží. Vyhodili jsme miliony, zlobí se primátor

Pozemky na nádraží, včetně stavebních buněk suplujících odjezdovou halu, koupí magistrát od podnikatele Petra Wasserbauera.

„Jde o strategické pozemky, které využijeme při stavbě plánovaného terminálu. Když je nekoupíme my, koupí je nějaký spekulant,“ oponoval náměstek primátora Jan Korytář.

Město předběhlo Liberecký kraj

Město tak předběhlo plány Libereckého kraje, který chtěl nádraží také koupit. Kraj objednává příměstskou autobusovou dopravu, ale za každý vjezd na autobusové nádraží patřící soukromé firmě platí nemalé peníze. Vlastní nádraží by se mu tak vyplatilo.

„Už jsme zadali znalecké posudky, které mají ocenit hodnotu nemovitostí včetně stavebních buněk sloužících jako zázemí pro cestující a řidiče. Jednání s vlastníkem chceme ukončit do konce června,“ stojí v emailu, který na radnici poslal hejtman Martin Půta. Jenže to nezabralo.

„Nerozumím tomu. Kraj chce koupit nádraží, slibuje i součinnost při výstavbě terminálu a my na to neslyšíme? Vyhodíme 23 milionů korun, které můžeme použít jinde?“ divil se zastupitel SLK David Václavík.

„Když to kraj chce, navíc i s těmi dožilými buňkami, tak ať to koupí. Objednává veřejnou dopravu, je to logické,“ přidala se zastupitelka Věra Skřivánková (KSČM).

Zastupitelé se diví, proč město kupuje i buňky

Podle Josefa Šedlbauera (Změna) je ale otázkou, k čemu by kraj pozemky na nádraží potřeboval. „Tam bude terminál, ze kterého budou autobusy odjíždět. Čili ostatní pozemky už pak pro autobusovou dopravu nebudou určené, a tudíž budou pro kraj bezcenné. My tam můžete dát veřejnou zeleň, která v té lokalitě chybí.“

Některým zastupitelům se rovněž nelíbí, že Liberec nakonec koupí nádraží i s buňkami, které před pár týdny zastupitelé nechtěli kvůli tomu, že jsou předražené. Dva znalecké posudky je ohodnotily na tři miliony korun.

„Nechápu, jak se to ohodnocení dělalo. Buňky tam jsou neoprávněně, šlo o provizorní stavby, které tam nemají co dělat a ani jeden posudek s tím nepracuje. Jak je to možné?“ ptal se zastupitel Michal Hron (SLK).

I primátor Batthyány varoval, že posudky jsou zastaralé. „Odhadní cena je pouze do konce prosince 2017. Teď jsme o čtvrt roku dál, ty posudky už jsou de facto neplatné,“ snažil se Batthyány na zastupitelstvu koupi buněk zabránit.

Podle Zámečníka Liberec za nádraží zaplatí podruhé

Stavební úřad nyní navíc zahájil řízení o odstranění třetího patra buněk, protože v kolaudačním rozhodnutí byla povolena jen dvě patra. Hodnota odjezdové haly by tak měla být nižší. Ani na to ale většina zastupitelstva neslyšela. Naprázdno vyšla i lamentace Jaroslava Zámečníka (SLK), podle kterého město platí za nádraží už podruhé.

„V roce 1994 zaplatil Liberec celou výstavbu autobusového nádraží, bylo to zhruba 25 milionů. ČSAD Liberec mělo zafinancovat odbavovací halu, k čemuž nikdy nedošlo. Místo toho, aby nám zlevnili, tak teď to budeme de facto kupovat podruhé,“ uvedl Zámečník.

Hejtman Půta rozhodnutí města respektuje. Podle něj je důležité, že autobusové nádraží nebude vlastnit soukromá osoba, která si stanovuje ceny za vjezd autobusů, jak chce. Bylo tu prý i riziko, že když pozemky nekoupí ani město ani kraj, prodá je Wasserbauer někomu jinému.

„Zároveň jsme při zpracování znaleckých posudků zjistili, že na nádraží vlastní kraj významný pozemek, bez kterého by nešlo nádraží provozovat. Jenže vlastník nádraží za něj neplatil žádný nájem, takže ho po něm za těch dvacet let budeme zpětně vymáhat,“ dodal Půta s tím, že i s Libercem se teď musí vyřešit, jak se s pozemkem kraje uprostřed nádraží naloží.