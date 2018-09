ODS oprašuje nápad na lanovku do Bedřichova. Vedla by z Lidových sadů

„Jsem rád, že se nám po čase rozrůstá členská základna. Máme dnes kolem stovky členů. Naše šance je v tom, že lidé vidí, jak za poslední roky Liberec šedne a nic nového tu nevzniklo. To za nás nebylo,“ tvrdí lídr kandidátky Petr Židek. Dvojkou je Petra Břeňová a trojkou Lumír Vadovský.

Jako hlavní tahák si ODS vybrala snížení daně z nemovitosti. Ta sice není v Liberci nejvyšší v České republice, podle Židka ale není třeba, aby Liberečané platili i tu část, kterou nařizuje městská vyhláška, stačí prý část nařízená státem.

„Daň z nemovitosti Liberec zvýšil v době ekonomické krize, kdy potřeboval každou korunu. Teď se ale ekonomice daří a příjmy města vzrostly v posledních letech zhruba o půl miliardy korun. Není důvod dál ty peníze z lidí tahat,“ argumentuje Židek.

Zatímco pro jednotlivce by šlo o snížení v řádech stokorun, pro městskou kasu by to byl výpadek několika milionů korun. Například loni vydělal Liberec na dani z nemovitosti 135 milionů korun.

Občanští demokraté ale nejsou jediní, kteří chtějí daň z nemovitosti v Liberci snížit. Se stejným tématem jde do komunálních voleb i sdružení PRO 2016 a také uskupení Liberec Plus.

Lanovka do Bedřichova i dva parkovací domy

Co naopak jiní ve svých volebních programech nemají, je oprášení nápadu na vedení lanovky z Lidových sadů do Bedřichova, o kterém se mluvilo v devadesátých letech.

„Chceme nechat prověřit možnost výstavby lanovky na Bedřichov. Mohl by to být nový turistický cíl, který pomůže zvýšit atraktivitu Liberce jak pro jeho návštěvníky, tak i obyvatele města,“ uvedl Židek.

Lidových sadů se týká i další bod volebního programu ODS. Ta by v nich totiž chtěla nechat zbudovat hned dva parkovací domy. Jeden na otočce tramvaje a druhý na místě zarostlého amfiteátru pro návštěvníky liberecké zoo.

Zkulturnit chce i oblast Papírového náměstí a ještě před vydáním nového územního plánu nechat udělat studii, která by majitelům pozemků určila, co mohou a co nemohou na svých pozemcích stavět.