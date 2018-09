Bílí tygři zatím v liberecké zoo zůstanou, podpořila je i petice

Velkou vlnu nevole a téměř až hysterickou reakci vyvolala u řady lidí zpráva, že v liberecké zoologické zahradě uvažují o ukončení chovu bílých tygrů. Na internetu se již objevila petice za jeho zachování. Podepsalo se pod ni dosud přes tisíc lidí.

Jako důvody uvádějí, že bílí tygři jsou unikát, který láká návštěvníky nejen z České republiky, a jsou rovněž symbolem hokeje i součástí identity Liberce.

Navíc prý podle petičníků patří mezi ohrožené druhy. To ovšem odborníci označují za omyl.

„Bílý tygr není živočišným druhem ani poddruhem. Vznikl křížením. V přírodě se nevyskytuje a není tedy ohrožen vyhynutím. V džungli by navíc nepřežil, svítil by tam jak lampička,“ sdělil Luboš Melichar, hlavní zoolog zahrady.

Libercem prošlo za čtyřiadvacet let dvaadvacet bílých tygrů. Rozmnožit se je podařilo pouze třikrát. Poslední mláďata se narodila v Liberci v únoru 2016 a odchoval se jeden samec a jedna samice.

Ti ale v Liberci zůstat nemohli, stejně jako předchozí mláďata. Na rozdíl od lvů jsou tygři samotáři, zvířata se setkávají pouze v období páření.

Jenže najít jim nový domov bylo značně problematické. „Devatenáct měsíců byla obě zvířata marně v nabídkové listině zoo, v žádné jiné zahradě o ně nebyl zájem. Ten projevovali pouze obchodníci se zvířaty a cirkusy,“ přiblížil zoolog.

VIDEO: Křest mláďat bílých tygrů v liberecké zoo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle něj ubývá zahrad, v nichž ještě bílé tygry chovají. Zbývá posledních osm zařízení v Evropě a Izraeli. „Dohromady mají jen čtyřiadvacet bílých tygrů, z toho osm samců. A za poslední rok se nenarodilo žádné mládě,“ zmínil Melichar.

Stávající tygři v Liberci zůstanou

Jak ale upozornil ředitel liberecké zoo David Nejedlo, zatím žádné definitivní rozhodnutí o tom, že by bílí tygři v dohledné době ze zahrady zmizeli, nepadlo. A nepočítá s tím ani zoolog Luboš Melichar.

„Parisovi je třináct let, průměrně se tygři dožívají patnácti let. Neumím si představit, že bychom ho odsud nyní odvezli,“ poznamenal. Ani osmiletá samice Surya Bára se nemusí obávat, že by měnila bydliště.

A i když budoucnost chovu bílých tygrů zůstává stále otevřená, tak v jenom má vedení zahrady jasno.

„Momentálně padlo rozhodnutí, že nebudeme náš pár množit ani shánět nová zvířata, protože pavilon šelem to zkrátka neumožňuje,“ vysvětlil Nejedlo.

Současný pavilon technicky nevyhovuje

Ostatně právě prostory jsou jedním z důvodů, proč zoo o ukončení chovu bílých tygrů vůbec uvažuje. Současný pavilon šelem, který kromě tygrů obývají i mladí lvi berberští, totiž už kapacitně ani technicky nevyhovuje. Množit je v něm možné jen jeden druh a přednost dostali právě lvi.

Do čtyř let chce zoo objekt zrekonstruovat a právě při té příležitosti měla podle ředitele proběhnout i širší diskuse s veřejností, zda chov bílých tygrů v zoo zachovat. Pro by byl mimo jiné i Martin Kadlec, mluvčí hokejového klubu Bílí Tygři Liberec, který nese po šelmách jméno.

„O přejmenování bychom samozřejmě neuvažovali. Věříme tomu, že značka klubu už je natolik silná, že jako hokejisti jsme jedním ze symbolů města a tím druhým jsou bílí tygři. A bylo by smutné, kdyby zůstal jen jeden symbol. Ale rozhodnutí samozřejmě necháváme na odbornících,“ informoval Kadlec.