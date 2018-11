Technická univerzita prodala další dům, památkářům se nelíbí nová okna

Historický dům čísla popisného 113 v Sokolské ulici, dlouhá léta využívaný převážně pedagogickou fakultou, prodala liberecká univerzita za 25 milionů korun.

Společnost Kahoro s proměnami budovy v památkové zóně nezačala zrovna šťastně.

„Bohužel, navzdory našemu doporučení tam majitelé dali plastová okna. Je takové pravidlo, že se u plošně chráněných území používají tradiční materiály,“ řekl Jaroslav Zeman z územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Necitlivou výměnou se bude zabývat odbor památkové péče libereckého magistrátu.

„Upozornění od NPÚ se prošetřuje, ještě o něm nebylo rozhodnuto,“ uvedla magistrátní mluvčí Jana Kodymová. Majiteli hrozí až dvoumilionová pokuta.

Dům je zástupcem modernistické výstavby

Kahoro chce historický dům z roku 1929 proměnit v multifunkční budovu. „Když to řeknu zjednodušeně, bude to takový mix. Budova byla i na začátku multifunkční. Na tu dobu to byl zajímavý projekt,“ uvedl spolumajitel Adam Bělocký.

Osmipodlažní dům původně sloužil jako administrativní budova pro potřeby Spolku zaměstnanců v průmyslu. Jejím architektem byl Ernst Müller. Objekt je podle NPÚ hodnotným zástupcem modernistické výstavby polyfunkční budovy.

V prvním patře se nacházely obchody přístupné z pasáže samostatnými vstupy. V mezipatře byly kanceláře a účtárna. V následujících podlažích se v severní polovině nacházely kanceláře, v jižní polovině byl situován byt. Sestával z haly, kuchyně, pokoje pro služebnou, toalety, dvou koupelen, jídelny, pánského pokoje, dětského pokoje a ložnice.

V novodobé historii domu sídlily v přízemí cestovní kanceláře. V posledních letech ale nefungovaly. Zbytek domu sloužil liberecké univerzitě. Stavba však nebyla v dobrém stavu. Potřebnou rekonstrukci univerzita odhadovala na 30 - 50 milionů korun.

„Oprava celého pláště by vyšla na zhruba dvacet milionů korun,“ sdělila loni Jaroslava Kočárková, tehdejší mluvčí Technické univerzity Liberec.

O dům se zajímalo i město

Majitelé počítají s kompletní opravou nejen pláště, ale i střechy a vnitřků. „Ani vám nebudu říkat, kolik jsme už do domu nainvestovali. Budova nebyla v dobré kondici,“ doplnil Bělocký.

Vlastník domu nicméně už nyní prodává za 1,7 milionu korun byt o výměře téměř 69 metrů čtverečních ve druhém nadzemním podlaží budovy.

Využití domu bylo pro školu problematické i proto, že se v okolí nedá zaparkovat.

S myšlenkou budovu koupit přišel náměstek primátora Jan Korytář. Do domu chtěl umístit část úředníků. Město mělo možnost částku 25 milionů splácet po dobu pěti let. Zastupitelé a primátor ale byli proti koupi domu, do něhož by se musely investovat další miliony.

Univerzita se snaží mít své budovy, studenty a pedagogy ve svém univerzitním areálu. I proto před časem prodala nevyhovující budovu K na Rybníčku. „Zmenšujeme tím komplikace se stanovováním rozvrhu,“ vysvětlil kvestor Technické univerzity v Liberci Vladimír Stach.