Z křižovatek se táhnou kolony, pomoci mají chytré semafory

„Situace je tu ve špičkách už zcela neúnosná. Před časem jsme dokonce museli dopravu řídit, jinak by úplně zkolabovala. Vše ještě zhorší výstavba domů na Rybníčku. Zhorší se situace v Nitranské u Babylonu. Bohužel se s křižovatkou stále nic nedělá,“ uvedl Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie.

Město chce průjezd zmíněným problematickým místem, stejně jako jinými křižovatkami ve městě, řešit „chytrými semafory“.

Kvůli nehodě už světla neřídí provoz. Chodci musí zpozornět Už třetí týden nefungují semafory před libereckým úřadem práce a za parkovacím domem obchodního centra Fórum v Náchodské ulici. Přechody jsou přitom velmi frekventované. „Za policii jsme už na nebezpečnou situaci upozorňovali. Doufáme, že k nápravě dojde co nejdříve,“ zmínil Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie. Podle Davida Novotného z libereckého magistrátu jsou semafory mimo provoz kvůli dopravní nehodě z 8. srpna. „Nehoda fatálně zdemolovala řadič včetně přívodních kabelů. Nový stojí zhruba okolo milionu korun. Musí se vyrobit nový. Může to trvat ještě řadu týdnů,“ přiblížil David Novotný. Frekventovanou silnicí projede denně téměř deset tisíc vozidel. Přes přechod míří značný počet chodců. Jsou zvyklí na to, že auta zastavuje semafor. Teď se musejí spoléhat na to, že jim řidiči dají přednost. Auta tudy navíc jezdí rychle.



Na projekt za zhruba 30 milionů korun bude žádat o peníze z Operačního programu doprava. Pokud se dotaci podaří získat, kolabující doprava se zlepší až za nové liberecké vlády, jež vzejde z letošních voleb.

Křižovatka si sama určí, kde bude zelená

„Projekt zelené vlny by pomohl křižovatky mezi sebou lépe zkoordinovat. Podstata spočívá v tom, že by se tahy osadily detektory, které by sčítaly provoz na všech větvích křižovatky. Daná křižovatka by pak automaticky určila prioritní směr, který by měl zelenou. Křižovatky by se rychleji vyklízely,“ nastínil David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku liberecké radnice.

„Chtěli bychom takto řešit ulici Milady Horákové, spodní i horní centrum,“ vypočítal Novotný.

Podle něj by nové semafory mohly pomoci zkrátit i kolony, které se u Babylonu tvoří na sjezdu z průtahu městem od Turnova. Většina semaforů v Liberci dnes svítí od 5 hodin ráno do 21 hodin večer. Každá křižovatka má ale vlastní nastavení intervalů mezi jednotlivými barvami.

Některé křižovatky jsou pod trvalým dohledem kamer

Krok ke zlepšení zhoršující se situace v křižovatkách učinil Liberec už letos. Osmnáct vybraných světelných křižovatek napojil na optické kabely metropolitní sítě. Díky tomu jsou křižovatky pod trvalým kamerovým dohledem. Kamery jsou napojeny na dispečink města. Sledují hustotu provozu v křižovatkách. Systém pomáhá identifikovat to, jestli křižovatka funguje správně podle programu.

„Doposud jsme to, jestli křižovatky správně pracují, z kamerového záznamu neviděli. Díky novým kamerám teď víme, že fungují, ale jsou přetížené,“ poznamenal Novotný. „Díky kamerám jsme opravili osm smyček, které nesprávně fungovaly. Mohly mít vliv na propustnost křižovatek.“

Semafor blikne na poslední chvíli

„Neřekl bych, že se něco v dopravě změnilo. Ve špičkách je jízda městem pořád hrozná. Některé semafory ani nesvítí. U bývalého Plauditu často blikne červená na poslední chvíli nebo naopak červená svítí moc dlouho a zdržuje. Některé semafory teď ani nefungují,“ posteskl si řidič Miroslav Koucký.

„Pokud se podaří projekt zelené vlny dotáhnout, bude řízení dopravy v Liberci konečně odpovídat jedenadvacátému století. Kromě toho, že by se zlepšil průjezd městem, zlepšila by se i ekologie,“ doplnil Novotný.

Město bude žádat o peníze ze stejného programu, z něhož dokončuje projekt meteohlásek. Díky němu začne na podzim na silnicích krajského města varovat řidiče třináct proměnných značek před náledím, námrazou nebo nebezpečím smyku, ale i ucpanou silnicí. Objeví se například v ulicích Kunratická, Husova, Sokolská nebo Ještědská.

Informace bude získávat a dál posílat sedm meteohlásek. Čidla umístěná na semaforech zaznamenají kupříkladu srážky, jakého jsou druhu nebo sílu větru. Další senzor zase řekne, jestli je silnice namrzlá nebo namrzat v nejbližších chvílích začne.