Korupční kauza nás ničí, říká nový šéf dopravního podniku

Ta započala v květnu, kdy v síti Národní centrály proti organizovanému zločinu uvízlo celkem devět lidí, mezi nimi i tehdejší představitelé vedení podniku. Policie je viní z celkem šesti trestných činů: podplácení, přijetí úplatku, legalizace výnosu z trestné činnosti, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů EU a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Zděnek má teď nelehký úkol: napravit pošramocenou pověst podniku a hlavně zařídit, aby firma vlastněná městem nepřišla o stovky milionů, jejichž čerpání z Evropské unie je kvůli korupční kauze pozastaveno. „Nepoužívám slovo krize rád, ale z tohoto pohledu je dopravní podnik skutečně v režimu krizového finančního řízení,“ připouští Michal Zděnek.

Studoval jste na Massachusettském technologickém institutu v USA, Univerzitě v belgických Antverpách nebo Staffordshirské univerzitě v Anglii, tedy jste člověk s elitním vzděláním. Na akademické půdě jste pak i působil v rámci české VŠE nebo Norské ekonomické škole v Bergenu, kde jste přednášel. Co může člověka s takovou kariérou přivést do Liberce?

Jsem, možná trochu paradoxně vzhledem k mému profesnímu životopisu, typ člověka, který je rád doma. V resortu dopravy jsem se jako ekonomický expert pohyboval dlouhodobě. Takže když jsem byl v rámci výběrového řízení vedením liberecké radnice osloven ohledně možné spolupráce v rámci dopravního podniku, potěšilo mne to a nabídku jsem s radostí přijal.

Co vás vlastně přimělo spolupracovat s Andrejem Babišem, jemuž jste krátce dělal poradce pro ekonomiku, posléze pak byl v dozorčí radě Českých drah a ČD Cargo?

Dlouhodobě se snažím být aktivní ve veřejném prostoru v otázkách hospodářské politiky a ekonomie. Když to čas dovolí, píšu analytické texty na toto téma do novin, publikuji na blogu. Když o mou expertízu projeví zájem někdo z politiků, což se občas stává, tak z toho mám radost a snažím se pomoct. Nepracoval jsem ale jen pro Babiše, působil jsem i v Národní ekonomické radě vlády (NERV) za vlády premiéra Nečase. Sám nejsem členem žádné strany, ke všem problémům přistupuji odborně.

Jak vidíte jako ekonom současnou situaci DPMLJ?

Nové představenstvo je ve funkci skoro přesně měsíc. Za tu dobu jsme se seznámili s hlavními problémy, které dopravní podnik tíží a začali je řešit. Finanční situace společnosti není aktuálně vůbec jednoduchá, ale věřím, že najdeme s kolegy řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a povede ke stabilizaci podniku. Nicméně podařilo se nám najít vnitřní rezervy, které umožnily vyplacení mimořádných půlročních odměn všem zaměstnancům. V případě řidičů jde o 3 200 korun, v případě technicko-hospodářských pracovníků pak 2 000 korun.

Policisté vyšetřují loňskou rekonstrukci tramvajové trati v Rumunské ulici a také nákup 17 plynových autobusů, v této souvislosti je obviněno devět lidí, včetně exředitele dopravního podniku Wejnara a vašeho předchůdce Šulce. Jak tato kauza ovlivňuje chod společnosti?

Kauza a její dozvuky mají samozřejmě devastující dopad na chod společnosti. Z pohledu finančního řízení je negativně ovlivněno plánované cash flow dopravního podniku. Řídící orgány obou zmíněných operačních programů, tedy ministerstvo dopravy a ministerstvo pro místní rozvoj, nás již informovaly, že proplácení dotačních titulů je v tuto chvíli zastaveno a bude se čekat na vyřešení oné korupční kauzy. Negativně bylo ovlivněno také dobré jméno společnosti, což mne, vzhledem k velkému množství lidí, kteří pro podnik denně poctivě pracují, mrzí možná ještě více než ten dopad finanční.

Michal Zděnek Ekonom a expert na problematiku financí, makroekonomie a veřejného sektoru. Studoval ekonomii na Massachusetts Institute of Technology v USA, University of Antwerp v Belgii a Staffordshire University v Anglii.

Působil na Norwegian School of Economics v Norsku a VŠE Praha. Krátce byl v dozorčích radách ČD a ČD Cargo.

Působil v NERVu během Nečasovy vlády nebo v roce 2014 jako poradce Andreje Babiše pro zdravotnictví a dopravu. Jejich cesty se ale kvůli neshodám rozešly.

Takže dotace nebyly proplaceny. O jaké částce se tedy bavíme?

Předmětné dotace proplaceny nebyly a v dohledné době zřejmě nebudou, což pro nás představuje problém v řádu desítek milionů korun, které nám teď chybí. Jasnou prioritou z pohledu dopravního podniku i jeho akcionářů je rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati do Jablonce nad Nisou, kterou bychom nezvládli zaplatit z vlastních zdrojů. Bavíme se tady o celkových investičních nákladech ve výši 1,2 miliardy korun, z čehož činí právě dotace 800 milionů korun. Nepoužívám slovo „krize“ rád, ale z tohoto pohledu je dopravní podnik skutečně v režimu krizového finančního řízení.

Jak se v takové situaci podnik zachová? Má vůbec takové peníze? Nebo by požádal svého vlastníka, kterým je město Liberec, o finanční pomoc?

Nechci v tuto chvíli předbíhat a spekulovat. Každopádně jednáme aktivně s oběma ministerstvy jakožto řídícími orgány operačních programů, které jsou dotčeny a snažíme se najít řešení. O průběhu jednání a finanční situaci dopravního podniku budeme samozřejmě informovat oba akcionáře.

Našli jste vy sami nějaká pochybení v materiálech, které vám po sobě vaši předchůdci zanechali?

Aktuálně byla zahájena právní a ekonomická prověrka vybraných smluvních vztahů a rozhodnutí bývalého vedení. Jinými slovy jde o audit, který prověří všechny dodavatelskoodběratelské vztahy, smlouvy a klíčová rozhodnutí bývalého vedení. Až budou známy výsledky, tak s nimi veřejnost pochopitelně seznámíme.

Primátor Jablonce Petr Beitl hrozil, že bude žalovat u soudu nedávný průběh valné hromady, na níž jste byli jmenováni do funkcí. Prý je vliv Jablonce na chod dopravního podniku snížen na minimum, když přišlo o své lidi v představenstvu. Tohle vás nějak trápí?

Obecně platí, že jako předseda představenstva nemohu mít radost, když se akcionáři hádají a vyhrožují si žalobami. Efektivnímu řízení společnosti to nikdy neprospívá. Snad se emoce časem uklidní, jsem v tomto směru optimista. Podle mých informací ale zatím žádná žaloba u soudu podána nebyla.

Může to ohrozit fungování dopravního podniku, pakliže by soud vydal předběžné opatření, vaše rozhodnutí by se stala neplatnými. To není problém?

Nepředpokládám, že se tak stane. Osobně si nemyslím, že je k předběžnému opatření důvod. Nicméně nejsem právník a mohu se mýlit.

Myslíte, že to může vést ke stavu, kdy se dopravní podnik opět rozdělí a Jablonec se plně osamostatní?

Pokud jsem dobře informován, tak město Jablonec již založilo vlastního dopravce, což je jejich svaté právo. Trend z pohledu dezintegrace je tedy zřejmě jasně nastolen. Co se týče tramvajové trati mezi oběma městy, ta zcela jistě nadále bude v režii našeho dopravního podniku.

V roce 2019 vyprší podle mnohých nevýhodná smlouva s BusLine, která zajišťuje provoz autobusů v Jablonci nad Nisou a z více než třetiny i v Liberci. Jaký je další plán?

V tuto chvíli pečlivě analyzujeme všechny možné alternativy dalšího vývoje, v dané věci nepadlo zatím žádné závazné rozhodnutí.

Co varianta, že by dopravu zajišťoval dopravní podnik sám, ta není na stole?

Je to jedna z mnoha variant, které zvažujeme. Naše úvahy v této oblasti jsou nicméně na samém počátku. Znamenalo by to pro nás velké rozšíření vozového parku ve velmi krátké době a přijetí kvalifikovaných zaměstnanců, kterých je na trhu práce, jak všichni víme, nedostatek.

Ještě jste ani nenastoupil a už jste čelil kritice, že váš plat 150 tisíc korun měsíčně není adekvátní? Co na to říkáte?

Nevím, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Upřímně, vzhledem k tomu v jaké situaci dopravní podnik aktuálně je, tak na pomluvy a závist nemám čas.