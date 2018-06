Kopání skrz televizi, výhled na Ještěd. V Liberci otevřeli nový fotbalgolf

„Fotbalgolfové hřiště jsme chtěli vybudovat hlavně proto, že jsme to všichni jezdili hrát do Rumburku, což je sedmdesát pět kilometrů daleko a cesta trvá hodinu a čtvrt. Tak jsme si řekli, proč to neudělat tady, v Liberci,“ přibližuje vznik hřiště Jiří Veverka, který se libereckému Fotbalparku stará o marketing.

U centrálního parkoviště ve Vesci tak vyrostla základna, kde hráči najdou terasu s občerstvením, toalety, půjčovnu míčů, ale především se odsud začíná na první jamce. Těch je tu celkem osmnáct, každá je jiná a na většině z nich musí hráč překonávat míčem různorodé překážky.

„Lidé tady najdou kopání kolem sloupů, což jsou nejjednodušší překážky. Potom člověk musí prokopávat balón mezi kameny nebo kolem stromu přes potok. To je složitější, protože míč může spadnout do vody. Nechybí skruž, která slouží jako vyvýšená jamka, nebo televize, tedy jakýsi vztyčený obdélník, kterým musí míč proletět. Z osmnácti jamek jsou jen dvě, kde není žádná překážka,“ přibližuje Veverka a zároveň vyvrací domněnky, že hřiště je určené jen profesionálním sportovcům.

„Může sem přijít i člověk, který nikdy nekopal do míče. Chodí sem i ženské nebo spousta lidí si jen kopnout, projít se a pobavit. Nebo jdou s malými dětmi,“ upozornil.

Na fotbalgolf stačí vhodná obuv

Celý areál se rozprostírá na ploše zhruba deseti hektarů, samotné hřiště pak má jeden hektar.

„Po jamkách se dá nejkratší cestou nachodit jeden a půl kilometru, ale s přemisťováním se mezi jamkami a zakopnutými míči do autu to jsou zhruba dva kilometry,“ vysvětluje provozní areálu Martin Bartoš.

Jediné, co návštěvník Fotbalparku potřebuje, je sportovní obuv. Provozovatelé však neradi vidí na nohou hráčů kopačky. Vhodné jsou podle nich lisovky nebo turfy, tedy boty s drsnější podrážkou, ale ne tak moc, aby rozryla trávník.

Bartoš si ve veseckém areálu pochvaluje především výhled. Z většiny jamek je totiž vidět Ještěd. Terén zároveň není ani moc kopcovitý, ani příliš rovný.

Liberecký Fotbalpark spadá pod Českou fotbalgolfovou asociaci a leží na městských pozemcích určených k volnočasovým aktivitám. Provozovatelé tak liberecké radnici platí nájem. Smlouvu s městem mají na deset let s možností prodloužení.