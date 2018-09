Gymnázium se chystá na stovku. Zavzpomíná na Šaldu a zabere knihovnu

„Žáci i učitelé nechť přijdou oblečeni do barev školy, kterými jsou zelená, tmavě modrá a šedá,“ vybízí ředitel gymnázia Václav Ulvr.

Rozjede se také sbírka na podporu akcí k výročí a prodávat se budou placky s logem sta let oslav. „K tomu bude sběr papíru – přáli bychom si, aby každá třída přinesla aspoň sto kilogramů, když už budeme slavit tu stovku,“ řekl Ulvr. „Výtěžek vložíme na náš veřejný účet a použijeme ho k částečnému uhrazení nákladů na další akce v rámci našeho výročí.“

Ples i vzpomínání na Šaldu

Oslavy také připomenou osobnost velikána české literatury, potažmo její kritiky Františka Xavera Šaldu, libereckého rodáka, na jehož význam se poslední dobou začíná pozvolna zapomínat.

„S ním pak budeme takzvaně pracovat ještě dál a šaldovský motiv rozvíjet. Šalda by se v tom všem neměl ztratit, to by byla strašná škoda,“ míní ředitel Ulvr.

Význačnou událostí by se měl stát ples absolventů, který se uskuteční třiadvacátého února příštího roku v Lidových sadech. „Nemusí však přijít jenom absolventi. Chceme to pojmout jako takové setkání lidí, kteří měli kdy s gymnáziem něco do činění,“ vysvětlil Ulvr.

Na začátek roku 2019 – leden a únor – a pak na podzim – září a říjen – plánuje gymnázium dvě velké výstavy. „První se uskuteční pod názvem No Names But Soul ve foyer krajského úřadu. Bude zejména fotografická a vypoví o životě školy. Druhá, v krajské vědecké knihovně, bude výtvarná. Domluvili jsme se s paní ředitelkou Konvalinkovou, že zabereme všechna patra a uděláme takovou mezigenerační výstavu,“ nastínil Ulvr.

Program vyvrcholí na konci příštího září

Program vyvrcholí dvacátého a jedenadvacátého září příštího roku. „V první den budeme mít slavnostní večer v aule Technické univerzity, v budově G. Poté budeme mít Den otevřených dveří. Lidi jsou, víc než k čemukoliv jinému, vázáni nostalgií ke školní budově. Prohlédnout si bude možné i naše dřívější sídlo v Jeronýmově ulici,“ sdělil Ulvr. „Je toho všeho ale mnohem víc. Připravíme školní almanach, na programu budou průběžně vědomostní, umělecké a sportovní soutěže.“

Za sto let své existence prodělalo gymnázium několikero stěhování. Po svém založení roku 1919 jako české státní reformní reálné gymnázium bylo umístěno ve škole v liberecké čtvrti Jeřáb. Hned o rok později se přemístilo do nové budovy v Hálkově ulici, což je dnešní budova A Technické univerzity. Tam zůstalo až do okupace.

„Svou činnost obnovilo po válce v budově reálky na Husově třídě a bylo pojmenováno po F. X. Šaldovi. Odtamtud se přestěhovalo zpět do své bývalé budovy v Hálkově ulici,“ uvedl architekt Svatopluk Technik ve druhém dílu své publikace Liberecké budovy hovoří.

V roce 1953 ustoupilo nově založené vysoké škole a bylo přemístěno do bývalé Masarykovy školy v Horním Růžodole, kterou užívalo až do konce školního roku 1985/86. Ten další zahájilo gymnázium v budově, v níž sídlí dodnes a která prošla na sklonku uplynulé dekády důkladnou rekonstrukcí.

„Zájem o studium je u nás velký. Odhadem to vychází na osmiletém studiu převis tři sta až čtyři sta procent – to znamená, že bereme každého třetího až čtvrtého. Na čtyřleté studium bereme přibližně polovinu uchazečů a na šestileté se jich hlásí sedmdesát, přičemž bereme třicet,“ uzavřel Ulvr.