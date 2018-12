Podnikatel bojuje s úřadem. Ten tvrdí, že v Henleinově vile stavěl načerno

Již tři roky čekáme na stavební povolení!!! Připadá vám to normální???

Toto sdělení Liberečanům nese plachta, kterou na svém domě vyvěsil podnikatel Martin Havlín. Usiluje o opravu a přestavbu Henleinovy vily na Husově třídě, kde plánuje zřídit ordinace lékařů, kanceláře i služby.

Rekonstrukci ale podle Havlína oddaluje bezbřehá byrokracie, kterou pokládá za procesní chaos nebo nekompetentnost některých úředníků. Popohnat vše například úplatkem Martin Havlín odmítá.

Pokuty nás vyhnaly ze stavby, zlobí se majitel

Za oknem má jen dílčí stavební povolení na udržovací a zabezpečovací práce. Dům majitel vyztužil železem, zbavil jej nenosných příček, vnitřních i venkovních omítek. Má podříznutou základovou spáru a novou střechu, aby do budovy nezatékalo. „Několikero pokut ze strany stavebního úřadu nás však vyhnalo ze stavby, takže teď pokorně čekáme na další povolení,“ říká Martin Havlín.

Havlín poukazuje na to, že před třemi lety dodal komplexní projekt. „Jsem přesvědčen o tom, že máme životaschopnou projektovou dokumentaci. Jenže od té doby pořád jen něco zpřesňujeme a doplňujeme. Projektant tomu už říká ‚porcování krávy‘,“ říká Havlín.

Plakát upozorňující na průtahy spojené se stavebním povolením visí na bývalé Henleinově vile v Liberci.

Stavební úřad v Liberci ale tvrdí, že stavby i veškeré úpravy zahájil Havlín bez stavebního povolení už v roce 2015.

„Proto jsme tehdy zahájili řízení o odstranění stavby, které se ale nakonec zastavilo poté, co stavební úřad vydal na základě žádosti stavebníka dodatečné povolení,“ uvedl Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru na libereckém magistrátu.

Poté následovala další vlna žádostí o povolení a loni další řízení o odstranění nepovolené stavby. „Zjistili jsme totiž, že proběhly další nepovolené úpravy,“ upřesnil vedoucí. A Havlín si prý následně znovu požádal o dodatečné stavební povolení, kterým se nyní úředníci zabývají.

„O plakátu na domě víme a stavebníka jsme ústně upozornili na jeho nevhodnost, protože uvádí silně zavádějící informaci. Hned v okně vedle plakátu je totiž umístěna tabulka Stavba povolena z roku 2016,“ dodal Urban.

„Mně osobně to připadá, jakoby někdo chtěl, aby mi došla trpělivost a já to budu chtít řešit jinou pro mne neetickou cestou. Už mi někteří lidé nabízeli své služby, ale já toto řešení ze zásady odmítám, nechci něco posílat na patřičná místa. Jak to pak mají dělat další a další stavebníci?“ zmínil Havlín.

Na dům chce vrátit okenice nebo obložení kamenem

Zvenčí by měl dům podle Havlína zůstat v co nejautentičtějším stavu. „Podobu Henleinovy vily bych rád zachoval. Chci třeba také vrátit okenice, mříže nebo obložení kamenem, které tu bývaly,“ zmínil majitel.

Je si vědom toho, že stavební řízení prodlužují nejen pochybení investora, ale i ostatní zúčastnění svými připomínkami. Stavební úřad se s tím musí vypořádat.

„My ale připomínáme, že nestavíme atomovou elektrárnu a ani neplánujeme ekologickou katastrofu. Jen pro radost a zábavu opravujeme dům, který tu stojí ‚sto‘ let a byli bychom rádi, aby i po nás za dalších ‚sto‘ let něco opraveného zůstalo.“

Havlína jako podnikatele podle jeho slov především udivuje „bezlhůtní systém“ práce stavebního úřadu a s nulovou odpovědností za materiální škody způsobené průtahy.

„Pro spoustu malých a středních stavebních firem to musí být likvidační. Nemohou nic plánovat, ani slíbit ve smlouvách, termíny by nedodržely a byly by jen sankcionovány. Ostatní stavebníci nemohou čekat roky a spousta lidí se tak ani nemusí dožít chvíle, že si jednou odemknou svůj vysněný dům. Je to velmi zarážející a smutné. Slova mohou někomu způsobovat křivdy nebo zranění, ale mohou i napravovat,“ soudí Havlín.

Z vyjádření stavebního úřadu vyplývá, že v něčem Havlínovi úřednicí rozumějí. „Jediné, v čem se se stavebníkem shodneme, je otázka normálnosti dosavadního průběhu přípravy a tedy i povolování stavby.“