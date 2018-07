Liberečtí hokejisté na ledě lídra z Plzně ztratili vedení i body

„Hodnotí se to těžce. Odehráli jsme velice dobré utkání, byť jsme nebodovali. Naši hráči si zaslouží pochvalu, často to po porážce neděláme, ale dnes je to na místě,“ řekl trenér Karel Mlejnek.

Liberec sice v Plzni od 10. minuty prohrával, na konci první a na začátku druhé části však dokázal zápas otočit. Nejprve vyrovnával Bližňák a poté v přesilovce Krenželok poslal Tygry do vedení.

Ještě v závěru druhé třetiny Liberečtí drželi stav 2:1, ale ve 39. minutě srovnal na 2:2 ve dvojnásobné přesilovce Stach. Byl to z pohledu Tygrů nešťastný gól - Will si přihrávku plzeňského hráče srazil do branky holí.

O své teprve druhé výhře z posledních sedmi utkání rozhodli Západočeši dvěma góly v závěrečné části. „Dostali jsme smolné branky. Těžko se hraje, když se dostanete dvakrát do tří. Soupeř toho využil, to byl ten rozdíl,“ řekl kouč Mlejnek. „Nějaké body jsme si zasloužili, ale podali jsme výborný výkon, ze kterého se můžeme odrazit,“ dodal brankář Roman Will.

Zápasem v Plzni zakončili Tygři sérii tří utkání na ledě soupeřů. Zítra nastoupí doma v Lize mistrů k prvnímu semifinále proti švédskému Växjö.