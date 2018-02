Jak se prodávaly lístky na „hokejový Hollywood“ Jágra s Nedvědem

Frontu přišel vystát i Josef Jiřišta z Liberce. „Je to jedinečná šance vidět Jardu Jágra opět po dlouhé době v České republice a navíc když je v Liberci v takhle nádherné aréně,“ svěřil se Jiřišta, který na prodej vstupenek čekal od čtvrt na jednu. Jiřišta počítá s tím, že Jágr odehraje jen pár minut. „Bude to asi jen symbolické střídání, ale spíš chci být u té atmosféry, kdy mu doufám bude celá aréna tleskat vestoje.“

Kromě Jágra se na ledě představí i Petr Nedvěd. Ten prožil poslední aktivní hokejová léta jako kapitán Liberce, ovšem už před bezmála čtyřmi lety ukončil kariéru. V poslední době nechodil vůbec na led, naposledy se oblékl do výstroje v září loňského roku.

Původně se počítalo s tím, že se Nedvěd dočká dopředu plánované pocty až v neděli před extraligovým utkáním Liberce se Spartou, před kterým bude ke stropu liberecké haly slavnostně vyvěšen dres s jeho číslem 93. S Jágrovým náhlým návratem do Česka se ale naskytla šance na pikantnější rozlučku.

„Petr ji neměl. Nebo si ji nepamatuju. Třeba ji měl, ale nebyl jsem pozvaný, což by mě mrzelo ještě víc,“ vtipkoval Jágr. „Mělo by se to brát jako rozlučka Petra Nedvěda, i když se nějací fanoušci přijedou podívat i na mě,“ dodal směrem k dlouholetému parťákovi z NHL.

A Nedvěd vzkazuje, že pro něj bude sobotní zápas „takový příběh z hokejového Hollywoodu,“ jak se přiznal na stránkách libereckého hokejového klubu. Plánuje odehrát celý zápas. To jeho kolega Jágr je v prognózách opatrnější, netuší totiž, na jak dlouho ho na led pustí zraněné koleno.