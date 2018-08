Rybina proti čisté vodě. V souboji přehrad zvítězil Jablonec nad Libercem

Porovnávat vzhled a okolí obou přehrad je ovšem trochu zrádné. Jabloneckou tvoří soustava tří nádrží, je zasazená do relativně rovinatého prostředí. Liberecká přehrada je naopak podlouhlá a úzká, zaříznutá v údolí mezi kopci.

„Je to poněkud ošidné srovnání,“ připouští Petr Vobořil, šéf Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Kvalita vody: jasný bod pro Jablonec

Bez ohledu na to však Jablonec drtí Liberec v kvalitě vody.

„U nás je letos málo vody, ale přesto je krásně průzračná a čistá,“ prohlásil Vobořil.

Přehrada v krajském městě pak nabízí koupání spíš pro nenáročné: voda páchne bahnem, rybinou a bůh ví čím ještě.

„Už se projektuje rozšíření kanalizace ve Starém Harcově, část by se měla řešit domácími čistírnami odpadních vod a zvýšenými kontrolami: pracovníci odboru životního prostředí budou dohlížet na to, jak si lidé vyvážejí septiky. Jde o to, aby splašky nepřepadávaly do vody,“ uvedl náměstek libereckého primátora Jan Korytář.

Služby a občerstvení: další bod jabloneckým

Jablonec vítězí taktéž v nabídce služeb a občerstvení. Břehy lemují upravené stánky přetékající nabídkou všeho možného k pití i jídlu; u vody vyprahne i vyhládne.

Liberec má na břehu hlavní pláže restauraci, jejíž nabídka je skromnější.

Mimochodem – jablonecký magistrát vydává soubor pravidel, která určují, co se na přehradě může a nesmí a celkově určují řád. „V Liberci nic takového není,“ poznamenal Korytář.

Prostředí: Jablonec opět vítězí

Hned o několik koňských délek pak Liberec prohrává v celkové upravenosti okolí. I když to se možná změní. Na příští rok totiž chystá Povodí Labe, jež přehradu spravuje, celkovou rekonstrukci hráze a boční zdi.

„To je zcela zásadní akce, na níž pak lze navázat a připravit úpravy okolí,“ řekl Korytář.

„Mohla by tu být líp upravená pláž – na ní je dneska všechno nasázené tak nějak bez ladu a skladu. Okolo hráze by měla přibýt mola, aby měli lidé víc možností, kde se slunit. V tom má jablonecká přehrada výhodu, protože se na pláže vejde mnohem víc lidí. My máme jednu, a to ještě poměrně malou. Dobré by bylo také sezonně uzavřít Zvolenskou ulici, která okolo přehrady vede. Vzniklo by zde tak klidné místo,“ říká Korytář.

Klidné místo už mají právě v Jablonci. Petr Vobořil o tom ví své. „Jsem rozený Jablonečák. Když jsem byl malý, bydleli jsme za starokatolickým kostelem, odkud byl jen kousek k novoveskému koupališti. Stejně mě to ale táhlo k přehradě,“ říká.

Dnes žije pár desítek metrů od přehrady. Každé ráno chodí kolem ní běhat a v zimě se tu, coby otužilec, koupe. „Je to pro mě neuvěřitelná vzpruha. Lidi se mě ptají, proč nechodím běhat třeba do Jizerek, ale to mě ani nenapadne, u přehrady je to překrásné. Tady se to nikdy neomrzí,“ uzavřel.