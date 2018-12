Osobní údaje hlídá odsouzený úředník, část zastupitelů mu je nechce svěřit

Pověřencem je bývalý tajemník magistrátu Jindřich Fadrhonc. V roce 2017 ho soud pravomocně odsoudil k podmíněnému trestu na 21 měsíců za zneužití pravomoci úřední osoby a pletichy při hospodářské soutěži v době, kdy působil jako tajemník v Českém Krumlově.

Někteří opoziční zastupitelé proto kvůli tomu odmítli podepsat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Konkrétně jde o dva zastupitele ze sdružení Liberec otevřený lidem (LOL) a tři zastupitele za Změnu pro Liberec.

„Nesouhlasím, aby na zpracování a nakládání s mými osobními údaji dohlížel odsouzený podvodník,“ zdůvodnila zastupitelka Karolína Hrbková (Změna).

Po odsouzení už Fadrhonc šéfovat magistrátním úředníkům v Liberci nesměl. Dostal proto funkci manažera kvality a letos v květnu ho tehdejší primátor Tibor Batthyány jmenoval pověřencem, který dohlíží na zpracování osobních údajů v rámci takzvaného GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Podle zastupitele Jaromíra Baxy (LOL) jde o nestandardní situaci. „Kdyby šlo jen o mě, mávnu nad tím rukou. Ale tady jde o princip. Pověřenec má na starosti zacházení s osobními údaji všech obyvatel města, kteří přicházejí do styku s městskou agendou. Nemyslím si, že člověk odsouzený za podvod je v tomto případě důvěryhodnou osobou.“

Současný primátor nic měnit nechce

Nespokojení zastupitelé na to několikrát na zastupitelstvu i mimo něj nové vedení města upozornili.

„Nastavuje se tu teď fungování na další čtyři roky. Chtěl bych vedení města poprosit, aby se nad tou absurdní situací zamyslelo. Nám se to, bohužel, v předchozím období nepodařilo změnit. Vždy jsme byli přehlasováni,“ uvedl Jan Korytář (Změna).

Současný primátor Jaroslav Zámečník (SLK) ale nic měnit nechce.

„Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenoval předchozí primátor a to při splnění požadavků, které jsou na tuto funkci kladeny. Vzhledem k tomu, že svoji práci vykonává řádně, nemíním na této situaci nic měnit a ani k tomu nevidím žádný zákonný důvod,“ odpověděl Zámečník zastupitelům.

Podle tajemníka magistrátu Martina Čecha zastupitelé neposkytují své údaje přímo Fadrhoncovi jako pověřenci, ale statutárnímu městu Liberec.

„Tím, že neposkytli osobní data, nemůžeme jim posílat na účet odměny za výkon jejich funkce. Dostanou ji v hotovosti na pokladně magistrátu. Nemůžeme dát o nich informace na web pro veřejnost. Zároveň omezili vzájemnou efektivní komunikaci, protože pro sdělení informací můžeme použít jen jejich poštovní adresu v místě bydliště. Což jsou zbytečné výdaje za listovní zásilky. Proto jsme jim zřídili městské e-mailové schránky. Zda je budou používat, je na nich,“ sdělil Čech.

Podle Baxy ale jen radnice zkouší, co potížisté vydrží. „Podle zákona o ochraně osobních údajů může správce bez souhlasu zpracovávat údaje v případě, že jde o osoby veřejně činné. Což my jsme. Náš souhlas nepotřebují. Je hloupé, když úřad zkouší blafovat. U politiků to ještě beru, u úřadu ne.“