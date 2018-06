Imaginárium vzlétá. Začalo s muzikanty, kteří neexistovali

Vede ji zpěvačka Anežka Cvejnová a v sestavě se objevují muzikanti z druhdy věhlasných Exil 51 anebo Supermarket Quartet.

„Jsou to písničky, které píšu já. Zachycují situace a momenty z mého života, které vmáčknu do hudby a potom je s Imagináriem servírujeme,“ přiblížila Cvejnová. „Jsem autorkou, ale kapela a její aranže to posouvají tak daleko, že už to nejde prezentovat jen mým jménem.“

Název vznikl na křtu

Skupinu přirovnávají k Radúze. Vkus hudebníků je pestrý: Cvejnová má ráda Bratry Orffovy, bubeníka Vojtěcha Šilhána zase baví progresivní muzika a křesťanský americký pop.

Jak se dali dohromady?

„Před dvěma lety začala Anežka natáčet své první sólové cédéčko a chtěla kapelu. Oslovovala různé lidi, až se dostala ke mně a dalším členům. Deska se natočila a odehráli jsme i křest. Pak se naskytla možnost dalšího koncertu – no a pokračuje to dodnes,“ poznamenal Šilhán.

Název Imaginárium vznikl na křtu, kdy ještě kapela žádné jméno neměla.

„Byl to zajímavý moment, kdy jsem usedala ke klavíru a na jevišti byly připravené ostatní nástroje a aparatura, ale nikdo u nich ještě nestál. Působilo to tak, že budou hrát imaginární muzikanti. A pak se najednou zhmotnili,“ zavzpomínala zpěvačka.

Písničky jsou volně na internetu

Základním stavebním kamenem aktuálního alba Vzlétne jsou čtyři písničky, jež jsou volně k dispozici na YouTube, doplněné o jednoduchá lyric videa, která podtrhují atmosféru každé z nich.

K tomuto základu je pak přidáno ještě šest bonusových písní. Z toho dvě živé nahrávky, tři písně v homemade verzích podomácku a jedna v té nejprvnější podobě, bez úprav, nahraná bezprostředně po jejím napsání jen s klavírem.

„Rádi bychom vzlétli – odtud název cédéčka – a nechceme čekat, až budeme mít klasických dvanáct věcí na desku. Chceme se něčím prezentovat už teď,“ prohlásil Šilhán.