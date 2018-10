Liberečané se zlobí, někteří pojedou kvůli referendu přes půl města

V případě Radčic musejí lidé do Základní školy Jabloňová v Pavlovicích a voliči z Rudolfova do Základní umělecké školy ve Frýdlantské ulici.

Magistrátu se totiž nepodařilo ve všech případech zajistit volební místnosti pro referendum ve stejných budovách, kde lidé volí v komunálních volbách. „Asi se mi nebude chtít nikam trmácet. Nechápu, proč to nemůže být dohromady v jedné místnosti,“ řekla Dana Kroupová z Radčic.

V referendu budou lidé odpovídat na pět otázek

Podle zákona to ale není možné. Přecházet jinam tak musejí voliči ještě z dalších sedmi volebních okrsků. Jejich seznam je na webových stránkách radnice pod záložkou referendum.

„Je to pro mě novinka, nikdo nás neinformoval, že máme jít k referendu jinam, to se na to mohu vykašlat,“ řekl Josef Dubský z Rudolfova. Pokud ale bude u referenda účast nižší než pětatřicet procent, bude neplatné.

V referendu budou lidé odpovídat na pět otázek. Zda má město koupit liberecký zámek, zda se má obnovit amfiteátr v Lidových sadech, vykoupit hráz Veseckého rybníka a připravit revitalizace jeho okolí, jestli se má omezit ještě víc hazard a zda má být městská doprava pro děti do 15 let a seniory nad 65 let zdarma. Na každou otázku se odpovídá zvlášť. Referendum se koná v Liberci teprve podruhé.

„Byl veliký problém se sháněním členů do volebních komisí. Vyhlašovatel referenda Změna pro Liberec zajistila jen sedmdesát lidí, potřeba jich je ale 360,“ zmínil tajemník magistrátu Martin Čech. I přes organizační potíže se ale referendum dnes a v sobotu uskuteční.

Kromě Liberce se v rámci komunálních voleb referendum jinde v kraji nekoná. Pouze v Turnově a přilehlých obcích mohou lidé podepsat v budovách, kde jsou volební místnosti, petici za vznik samostatného okresu Turnov.

Turnov byl okresem do roku 1960. Teď 36 obcím, které pod něj spadají jako pod obec s rozšířenou působností, hrozí, že přejdou pod Liberec. Část obcí je přitom na Jablonecku a Semilsku. Přechod pod Liberec by tak pro ně byl značně nekomfortní.

Tatobity volí jen senátora

Relativní klid mají naopak v Tatobitech. Volí totiž jen do Senátu. Komunální volby tam kvůli nezájmu kandidátů nebudou. Datum náhradních voleb zatím není známé. Od pondělí tam tak současná starostka Lenka Malá bude vykonávat na dohodu jen pomocné práce spojené s agendou obce.

Ostatní starostové jdou ve většině případů znovu do voleb. Výjimkou jsou Radimovice, Proseč pod Ještědem, Lažany, Kryštofovo Údolí, Čtveřín nebo Hlavice, kde už současní starostové odmítli kandidovat.

Někde si ale voliči musejí dát pozor, komu svůj hlas dají. Některá uskupení mají totiž velmi podobné názvy jako třeba v Paceřicích, kde jdou proti sobě dvě sdružení: Občané pro obec a Obec pro občany. Stačí si poplést pořadí slov a volíte, koho nechcete.

V Bělé nebo Habarticích zase mají Nezávislé I. a Nezávislé II. Pozor na názvy si musejí dát i v Bedřichově, kde je sedm stran. Všechny mají v názvu Bedřichov, liší se jen přídomkem: Náš, Sportovní, Sjednocený, Sobě, Zdar, Pro Jizerky a Nezávislý.