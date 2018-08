V galerii se zpívá jako v bazénu. Liberec hledá lepší koncertní síň

Sál v PKO i Dům kultury jsou na tom s akustikou špatně a dobré to není ani v Divadle F. X. Šaldy. Může za to nepovedená rekonstrukce v 70. letech. „Například místo tapet, které odrážejí zvuk, se tam daly takové, které jej pohlcují,“ uvedla ředitelka divadla Jarmila Levko.

„Když přestavovali lázně na galerii, bylo v tom hodně očekávání. Je to nádherný prostor, který přímo vybízí i k pořádání koncertů. Jenže když jsme tam zpívali, připadali jsme si chvílemi pořád jako v bazénu,“ zmínil předseda pěveckého sboru Ještěd Zdeněk Řepka.

Vědom si je toho i kraj, pod který Galerie Lázně patří. Objednal proto sérii měření, která mají navrhnout řešení.

„Brzy bychom měli mít výsledky akustických zkoušek. Ale je to i o tom, že by úpravy museli povolit památkáři a architekti, kteří dělali návrh přestavby galerie, a to není jednoduché. Muselo by tam být elektronické ozvučení, reproduktory, a to je zatím představa, která vadí. Navíc to vůbec není levná záležitost. Ale i tak chceme tu studii mít, abychom věděli, jak k tomu přistupovat. Samozřejmě, že v první řadě jsou Lázně galerií, teprve pak se dá zvažovat, zda by i ta jiná produkce, která by se tam odehrávala, byla adekvátní vynaloženým prostředkům,“ řekla krajská radní pro kulturu Květa Vínklátová.

Podle ní by si Liberec zasloužil samostatnou koncertní síň. O té se přitom mluvilo už v roce 1973. Přestavět se měl za tím účelem kostel na náměstí Českých bratří. Ačkoliv to tehdejší okresní národní výbor schválil, kostel pak nechali komunisté stejně vyhodit do vzduchu. Postavit novou síň je přitom finančně velmi náročné.

Vhodný by byl kostel svaté Máří Magdaleny

Příští rok se má stavět v Brně pro 1200 lidí, přičemž náklady jsou 1,3 miliardy korun. O miliardu dražší má být nová koncertní síň v Praze.

Pro České Budějovice navrhl koncertní síň architekt Jan Kaplický, má podobu rejnoka. Stavět se ale nebude, je drahá. Pro Liberec by tak bylo snazší najít prostory, které už stojí a jen by se vylepšily.

„Do budoucna by se měla zlepšit akustika Šaldova divadla, letos se tam také prováděla měření. Ale Liberec by měl mít vlastní koncertní síň, zaslouží si ji. Vhodný by k tomu byl secesní kostel svaté Máří Magdaleny. Kdyby se jej podařilo někdy získat, byla by to důstojná koncertní síň. Jen si nejsem jistý, jestli jsme schopni na kostel majetkově vůbec dosáhnout,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr.

Kostel je dnes předmětem vyšetřování policie kvůli údajnému zneužití evropských dotací při jeho přestavbě na Centrum pro využití geotermální energie. Co s kostelem bude dál, zatím není jasné.