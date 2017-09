Na libereckých křižovatkách jde o život, zlobí se řidiči. Chtějí semafory

K univerzitnímu kampusu míří a od vysokoškolských budov denně vyjíždí stovky aut.

„Ta křižovatka je ruská ruleta, kdy můžete zavřít oči a jet. Je zdrojem budoucích smrtelných havárií. V zrcadlech není nic vidět, povětšinou jsou zastíněná autobusy, parkujícími auty nebo jsou zamlžená. Auta parkují až do úrovně křižovatky. Nemáte možnost vidět projíždějící vozidla a zejména ne motorky a cyklisty. Ti tu často šlapou i padesátkou,“ upozornil rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs.

Kvůli lepšímu výhledu by ubylo parkovacích míst

Poslední nehoda se v křižovatce stala 24. srpna před osmou ráno. Řidička Škody Octavia zřejmě nedala při výjezdu na hlavní přednost zleva jedoucímu Fordu Fiesta. „Zranění utrpěly obě řidičky a spolujezdec na zadním sedadle škodovky,“ řekla mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová. Zraněné převezly sanitky do nemocnice, škoda přesáhla 200 tisíc korun.

„Žádali jsme, aby se křižovatka řešila nejlépe formou poptávkového semaforu (signál se změní jen v momentě, kdy k semaforu přijíždí auto, pozn. redakce). Jednali jsme o tom s městem, krajským úřadem i policií. Zatím se ale nic neděje,“ poznamenal rektor.

„I když jsou v křižovatce zrcadla, není to dostatečné a je to opravdu nebezpečné místo. Nejjednodušší by tam bylo zlepšit rozhledové poměry v křižovatce, jsou tam nedostatečné. Musela by ale pak ubýt parkovací místa. Semafor by také byl řešením, je to ale věcí města,“ uvedl Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie.

„Univerzita neřeší parkování studentů.“

„Univerzita se rozšiřuje, ale neřeší parkování studentů a zaměstnanců. V parkovacím domě má jen osmdesát garážových míst,“ říká vedoucí odboru správy veřejného majetku liberecké radnice David Novotný. Na jeho odbor žádost univerzity na zlepšení nebezpečné křižovatky dorazila.

„Seriózním návrhem by bylo, kdyby se univerzita na řešení problémů podílela. Například tím, že by přispěla na dopravní opatření. Vybudování semaforu vyjde asi na tři a půl milionu korun,“ tvrdí Novotný. Husovou ulicí projede denně přes deset tisíc aut. Semafor by podle Novotného měl dopad na plynulost dopravy. „Zvlášť, pokud město uzavře Zvolenskou ulici,“ obává se.

Podobně nebezpečné je ale třeba i křížení Klostermannovy a Husovy ulice. „Najet do křižovatky je někdy vysloveně risk. Není tam vidět a je tam obrovský provoz. Semafor by to řešil,“ myslí si liberecký řidič Pavel Holeček.

Semaforu u Babylonu brání vlečka

Semafor by podle oslovených řidičů pomohl i při výjezdu od Babylonu z Nitranské do Košické ulice. Bez gentlemanské přednosti od auta na hlavní tam prakticky není možné levé odbočení. „Semafor jsme tam také chtěli zřídit, ale křižovatkou vede železniční vlečka, a to je problém,“ přiblížil jednu z překážek vybudování semaforu Novotný.

V souvislosti s plánovanou tramvajovou tratí do Rochlice se v územním plánu počítá s úpravou křižovatky Košická - Dr. Milady Horákové. A počítá se i se změnou v Nitranské - Košické. Jedná se ale patrně o velmi vzdálenou budoucnost.

„Pomohly by tam okružní nebo mimoúrovňová křižovatka. Jsou to ale velmi nákladná řešení,“ sdělil náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Semafory budou naopak řídit nebezpečnou křižovatku Kunratická -Hrubínova. „Do Vánoc by měla být hotová. Má vazbu na dostavbu silnice první třídy z Kunratic do Jablonce. Dá se čekat velký nárůst dopravy,“ řekl David Novotný.

Nové semafory, světelné přechody pro chodce a pruhy pro cyklisty vzniknou letos na křížení ulic Vítězné a Masarykovy ulice. „Řidiči budou plynuleji křižovatkou projíždět. Nyní musí pokaždé na stopce zastavit, teď budou muset zabrzdit jen tehdy, pokud bude na semaforu červená,“ vysvětlil výhodu světelné křižovatky Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu. Především historici a památkáři chystané semafory kritizovali. Podle nich naruší historický ráz místa.