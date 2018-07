Monumentální graffiti ukazuje, co se může zdát českému vynálezci

Rozměry malby jsou impozantní. Podle jednoho z výtvarníků měří 215 metrů čtverečních.

„Předčilo to všechno, co jsme zatím dělali. A to naše poslední věc na podjezdu pod dálnicí byla hodně velká. Tohle je ale třikrát větší,“ zmínil Jiří Hořavka. Na malbě pracoval s kolegou Ondřejem Benešem.

V graffiti Sen českého vynálezce divák rozpozná objevy, které dali světu Češi: kostkový cukr, lodní šroub nebo mechanickou tužku verzatilku. Odkazem na region bude třeba křišťálová kapka.

Velkoplošnou malbu vytvářeli několik dní

Vytvořit tak rozměrný mural art neboli velkoplošnou malbu na stěně, zabralo několik dní. Autoři při jeho stříkání použili i projekci na zeď, díky níž mohli obkreslit všechny kontury. Teprve pak širokými tryskami kompozici vybarvovali. Při práci museli používat vysokozdvižnou plošinu.

Malba vznikla ve spolupráci s Libereckým krajem, který hradil náklady.

„Garáže nejsou využívané a fasáda je ve špatném stavu. Stavba dělá jen ostudu. Tento mural je zajímavý, navíc se tematicky hodí k Roku republiky. Věříme, že kolemjdoucí zaujme a donutí je k zamyšlení,“ řekla Andrea Fulková z tiskového odboru kraje.

Okolí krajského úřadu projde příští rok radikální proměnou a budova garáží zmizí. S ní zanikne i surrealistické dílo. Autoři rozměrné malby z toho ale frustraci necítí.

„Je to osud všech těchto maleb, člověk s tím počítá. Graffiti patří do venkovní galerie, a tam je vše pomíjivé jako život. Nejsme žádní velcí umělci, abychom si nárokovali prostor na další roky,“ uvedl Ondřej Beneš, druhý z výtvarníků.