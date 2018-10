Ovzduší v Liberci nejvíc škodí prach a auta, spalovna tolik nevadí

Tvrdí to pracovníci Státního zdravotního ústavu i odborníci z odboru životního prostředí krajského úřadu. Právě ti teď ve spolupráci s magistrátem a krajskou hygienickou stanicí provádí ve městě měření kvality ovzduší. Na šesti vybraných místech si už lidé mohli všimnout speciálních aut, ze kterých trčí různá čidla a filtry.

„Měříme částice menší než deset mikronů, tedy to, co se lidem dostane při vdechnutí do horních cest dýchacích. To je to, co buď spolknete, nebo vykašlete. Umíme ale změřit i částice ještě menší. Ty, které se usazují v dolních cestách dýchacích a proniknou až do průdušinek a plicních sklípků,“ řekl Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu.

Plošné měření znečištění ovzduší proběhlo v Liberci jenom v roce 2005.

„Potřebujeme nová data, která by se pak měla promítnout do územního plánování, využije je odbor životního prostředí a další instituce. Přeci jenom po třinácti letech bude ta situace určitě odlišná od posledního měření,“ uvedl Martin Benda z libereckého magistrátu.

Na kvalitu ovzduší mají vliv hlavně domácnosti s kotlem

Například v České Lípě vedlo měření znečištění ovzduší před dvěma lety k přepracování plánu obchvatu města tak, aby si centrum Lípy oddychlo co nejvíce.

Kromě prachu se na zhoršené kvalitě ovzduší podílejí menší podniky a hlavně pak domácnosti s vlastním kotlem.

„Bohužel, ekonomická situace nutí řadu lidí k tomu, že pálí v kotli všechno možné. To je obrovský problém. Hodně lidí si myslí, že nejvíc ovzduší v Liberci škodí spalovna nebo podniky v průmyslové zóně. Tak to ale není. Tyto zdroje jsou velmi hlídané a prakticky tam žádné nebezpečí nehrozí,“ řekla Helena Žaganová z odboru životního prostředí krajského úřadu.

Nejvíc škodí automobilová doprava

Podle ní lepšímu ovzduší v centru města pomohlo, že skončila slévárna Ferex vedle vlakového nádraží. Ta patřila mezi největší znečišťovatele v Liberci.

„Firma je v insolvenci a její obnovení nehrozí. I kdyby ale chtěli výrobu obnovit, tak současná legislativa už to v centru města neumožní,“ dodala Žaganová.

Kromě prachu se tak na zdraví lidí nejvíc negativně podepisuje nárůst automobilové dopravy.

„Auta produkují z výfuků oxid uhličitý, který ale není ve venkovním prostředí zdraví příliš škodlivý. Problém je ale s nespálenými zbytky paliva a pak s částicemi, které vznikají z otěrů pneumatik, otěrem komunikací, korozí aut, prachem, který víří. To lidský organismus zasahuje nejvíc,“ uvedl Kotlík.

Výsledná data, která ukáží, zda se ovzduší v Liberci zlepšilo nebo zhoršilo, budou k dispozici po novém roce.