Led, sníh, kolony. Elektronické cedule varují řidiče před nebezpečím

Naměřené údaje se zatím zobrazují jen vybraným zaměstnancům města, kteří soustavu ladí, aby běžela bez chyb. V průběhu listopadu začne síť devíti meteohlásek a třinácti elektronických cedulí pracovat na nejrůznějších místech města i pro motoristy. Na cedulích se rozsvítí symboly smyku, mlhy či vločky s doplňujícím textem.

„Naším cílem je řidiče v exponovaných místech informovat o meteorologické situaci. Liberec leží v dolíku mezi kopci, v jednotlivých místech bývá klima odlišné. Řidiči se budou moci připravit třeba na to, že v Hanychově sněží,“ řekl David Novotný, vedoucí odboru správy majetku libereckého magistrátu.

Čidlo na měření teploty vzduchu už sice většina moderních aut má, meteohlásky ale dokáží vyhodnocovat celou řadu jiných a potřebných údajů. Například stav vozovky, její teplotu, stejně jako teplotu podkladu nebo výšku vody.

Cedule jsou v jiných místech než meteohlásky

David Novotný na velkém monitoru ve své kanceláři vybírá meteohlásku Horská. Ta kromě zmíněných hodnot a kamerového záznamu místa ukazuje i teplotu a tlak vzduchu, rosný bod, relativní vlhkost, intenzitu srážek, dohlednost, průměrnou rychlost větru a směr větru, stejně jako jeho maximální rychlost.

„Když bude vozovka promrzávat, automaticky z čidla přes počítač proběhne do proměnných značek symbol sněhu. Pokud do toho bude mrholit, objeví se výška vody a meteohláska upozorní na náledí. Na tabuli se objeví symbol nebezpečí smyku,“ přiblížil Novotný.

Cedule jsou v jiných místech než meteohlásky.

„Tabule jsou na klíčových bodech, které jsou z pohledu řidiče zásadní, aby informaci dostal včas. Bude tak vědět, že třeba za půl kilometru si má dát pozor,“ poznamenal Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti libereckého magistrátu.

Počasí má podle statistiky na svědomí asi 14 procent nehod. Meteohlásky jsou na místech, kde se v zimě nehody stávají nejčastěji. Mimo jiné v Horním Hanychově, na Ještědské, Kunratické, Husově ulici, Sokolské nebo na mostě Letná.

V křižovatce Letná–Polní u pavlovického Kauflandu je v úterý podle zobrazených dat zhruba o stupeň tepleji než na mostě Letná. „Most na Letné se chová úplně jinak. Teče pod ním voda, ta namrzá. Řidiči uvidí, jestli si tam mají dát kvůli námraze pozor,“ uvedl David Novotný.

Cedule upozorní řidiče na kolony

Tabule nabízí mnohem širší uplatnění. Autoři projektu je chtějí používat i v létě jako varování před ucpaným městem. Mohou řidiče včas upozornit na to, že je kupříkladu ucpaná Košická ulice a pokud to jde, měli by zvolit jinou trasu.

Meteohláskami naměřené hodnoty si budou moci řidiči během listopadu prohlédnout i na webu.

Projekt vyšel celkem na 10,5 milionu korun s daní. Podpořila jej Evropská unie prostřednictvím ministerstva dopravy. Liberec se podílel 15 procenty.

Nové proměnné cedule a meteohlásky vítají i dopravní policisté. Podle komunikačního inženýra libereckého dopravního inspektorátu Pavla Červy budou moci řidiči včas přizpůsobit styl jízdy klimatický podmínkám.

„Lepší informovanost bude mít jistě pozitivní vliv na větší bezpečnost silničního provozu,“ je přesvědčen Pavel Červa.

Podle policistů by však zároveň motoristé neměli otálet s výměnou pneumatik a čekat na první sníh. Mnoho nehod způsobují řidiči na letních pneumatikách.

„Nedoporučujeme motoristům, aby nechávali přezutí svého vozu na poslední chvíli. Lhůty pro objednání se pak výrazně prodlužují,“ upozornila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.