Náměstek Korytář posílá na liberecký magistrát kontrolu, kvůli šikaně

Podle něj dochází na magistrátu k porušování zákoníku práce, konkrétně na odboru strategického rozvoje a dotací. Ten má přitom Jan Korytář (Změna) pod sebou.

Paradoxní situace je ale podle Korytáře jen odrazem situace, která na magistrátu panuje.

„Už více než rok upozorňuji na to, že na mém odboru dochází k šikaně řadových zaměstnanců ze strany tajemníka a primátora města. Je jim totiž odpírána odměna, na kterou mají nárok. Město dokonce vrací peníze z dotací na jejich platy, protože jim je tajemník odmítá vyplatit,“ tvrdí Korytář.

Městu hrozí sankce, tvrdí bývalá zaměstnankyně

To potvrzuje i Lenka Svobodová, která kvůli tomu radnici nedávno opustila.

„Jako projektový manažer jsem musela každou chvíli vysvětlovat partnerům, řídícímu orgánu a certifikačnímu orgánu, proč nečerpáme mzdové prostředky z dotace a neplníme tak smluvní podmínky. V mém případě byla v dotaci na plat částka 35 tisíc korun, po navýšení dokonce 41 tisíc. Ale já jsem dostala jen 22 tisíc hrubého. Tajemník to nepovolil, tak se ty peníze každý měsíc vrací, takže městu hrozí sankce za nedodržení podmínek. Nebyla jsem jediná, komu se to dělo. Bylo to dost demotivující a frustrující,“ říká.

Rozdílné platy a výše odměn ale nejsou jediné, na co si Korytář v podnětu k Inspektorátu práce stěžuje.

„Už přes rok se snažím upozorňovat na šikanu zaměstnanců ze strany jedné z vedoucích pracovnic, kvůli které už odešlo nebo se nechalo přeřadit několik úředníků. Máme i posudek od psychologa, ale tajemník a primátor to odmítají řešit,“ říká Korytář.

Nemohu dát peníze začínajícím lidem, tvrdí tajemník

Tajemník magistrátu Martin Čech na to má jiný názor. „Přijde mi, že takzvaný bossing, tedy šikana ze strany nadřízených, se teď stal jakými předvolebním tématem Změny. Nicméně připravujeme celoroční školení pro zástupce zaměstnanců z každého odboru magistrátu, kteří budou proškoleni v tom, co je bossing, jaké jsou nežádoucí vlivy na pracoviště a podobně, aby mohli případně pomoci svým kolegům,“ říká.

Kritiku, že zaměstnanci nedostanou plat, který měli slíbený u výběrového řízení, Čech odmítá.

„To, co jim slíbím já, to také dostanou. Nemohu ale za to, co jim sliboval u výběrového řízení pan náměstek, který k tomu nemá oprávnění. Já se naopak snažím, aby platy na radnici byly pokud možno vyrovnané napříč. Nechci, aby jeden odbor byl privilegovaný a druzí brali méně,“ argumentuje.

Pokud jde o vracení peněz z dotací, které jsou určeny na platy těch, kteří daný projekt řeší, je podle Čecha problém v tom, že jde většinou o nováčky.

„V rámci těch žádostí to bylo napsané tak, že to budou řešit odborníci skoro s třicetiletou praxí, příslušnou odborností a znalostmi. A ti si ty peníze skutečně zaslouží. Ale nemohu je dát nově začínajícím lidem, kteří nemají příslušnou odbornost a podobně,“ brání se Čech.

Radnice zpětně nevyplatila peníze zaměstnanci

Narovnání platů a zavedení transparentního systému odměňování přitom doporučoval už personální audit, který nechalo město na odboru udělat. I tak letos odešli ze strategického rozvoje kvůli nedostatečnému ohodnocení další čtyři projektoví manažeři.

„Tady se totiž hlídá hlavně to, jestli jste si správně očipovali příchod a odchod. Lidé, kteří mají nápady a chtějí město někam posunout, tady nejsou v podstatě žádaní. Ten systém je ze strany tajemníka velmi špatně nastavený,“ dodala Svobodová.

Čech se podle svých slov kontrole ze strany Inspektorátu práce nebrání. Jeden případ, na který Korytář poukázal, už ale inspektorát doporučil řešit u soudu. Šlo o špatné zařazení zaměstnance do platové třídy, což se později napravilo, ale peníze zpětně už radnice dotyčnému nevyplatila.