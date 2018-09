Náměstek libereckého primátora se musí omluvit Změně, nařkl ji z korupce

Článek s titulkem Už to není hra, už je to play-off! k výpovědi koaliční dohody exANO a Změny, uveřejnil Tomáš Kysela loni v dubnu na webu tydenvlk.cz.

Kysela musí podle nepravomocného rozsudku kromě omluvy zařídit stažení článku. Naopak nemusí platit Změnou požadovaných 50 tisíc korun. Soudce Změně nepřiznal ani náhradu nákladů za soudní řízení, které advokát vyčíslil na 45 tisíc korun.

V souvislosti s vypovězením koaliční dohody Kysela mimo jiné napsal, že Změna potřebuje nekontrolovatelné vládnutí a ovládnutí rozpočtu s minimální kontrolou. V textu naznačil, že její lídr Jan Korytář předložil záměr koupit zámek, aby v něm mohlo být kasino. Uvádí, že z pronájmu pak poplynou peníze do kasy Změny.

Soud rozhodl, že se náměstek Kysela musí omluvit za dva výroky. Jeden zní: „Změnaři jsou pro koupi zámku za peníze města (cca. 80 milionů korun???), z toho ZpL shrábne provizi (5%, 10% ??). Poté ho na 30 let pronajmou kámošům na kasino. (Další provize, spíš odpuštění dluhu od kámoše podnikatele a trvalý přísun prostředků do kasy ZpL.)“

Podle soudu jsou tvrzení, za něž se Kysela musí omluvit, nepravdivá a náměstek jimi zasáhl do pověsti politického hnutí Změna.

Změna, která se profiluje jako bojovnice proti korupci, poukazovala na to, že ji Kysela výrokem poškodil v očích voličů. Naopak právní zástupkyně Tomáše Kysely zmiňovala to, že článek byl uveřejněn na osobním blogu v sekci pro názory politiků. Podle něj také musí veřejně činné osoby snést vyšší míru kritiky.

Součástí kritiky nemohou být nepravdivé údaje, řekl soudce

„Je pravda, že žalobce je veřejně činný a musí čelit větší míře kritiky, ale všechno má své meze. Součástí kritiky nemohou být nepravdivé údaje, když není ani náznak vyšetřování korupčního jednání,“ upozornil soudce Vladimír Foldyna.

„Stále to považuji za svůj názor,“ řekl Tomáš Kysela poté, co opustil soudní síň. V diskusi pod článkem nicméně napsal, že jde o reálné informace. „Toto soudní řízení je podle mě zcela zbytečné, odvolávat se ale nebudu,“ doplnil Kysela.

„To, že se pan Kysela musí podle rozhodnutí soudu omluvit za své lži, mě těší. Ještě se ale poradím s právníky, jak budeme dál postupovat. Pokud by to znamenalo, že kdokoliv může lhát a druhá strana musí vynaložit nemalé prostředky na to, aby se dočkala satisfakce, nebyl by to dobrý precedens,“ komentoval rozhodnutí soudu Jan Korytář.