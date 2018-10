Muž skákal oběti po hlavě, za pokus o vraždu půjde na 10 let do vězení

Zbitý muž přežil jen díky tomu, že agresora včas odtáhli přihlížející. K přežití muže pomohl i rychlý převoz do nemocnice.



Zdravotní pojišťovně musí Kolda ještě nahradit léčebné výlohy 406 tisíc korun, nemajetkovou újmu ve výši jednoho milionu má zaplatit poškozenému.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i stání zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Obžalovanému hrozilo 10 až 18 let vězení. Státní zástupkyně požadovala jedenáct let.

„Chování obžalovaného je třeba hodnotit jako mimořádně agresivní. Útok byl veden zejména vůči hlavě poškozeného, který ležel na zádech zcela paralyzovaný a neschopný jakékoli obrany,“ zdůraznila státní zástupkyně Iva Plšková.

Poškozený si následky ponese do konce života

Obhájce žádal překvalifikování skutku na těžké ublížení na zdraví. S tím se ale soud neztotožnil. „Zranění jsou velmi těžká, byla život ohrožující a poškozený si následky ponese do konce života. Obžalovaný se navíc s poškozeným nepotkal jen tak ve městě. Poškozený byl v kasinu, neprovokoval a obžalovaný pro něj cíleně šel. Vyvlekl jej ven a pak vše eskalovalo v průchodu,“ uvedla předsedkyně senátu Eva Drahotová.

Zbitý muž utrpěl pohmoždění a krvácení do mozku nebo zlomeniny lebky. Podle zdravotnických posudků není soběstačný. Není schopný vyjít schody, dojít si sám na toaletu, vykoupat se, sám se najíst či držet sklenici. Má narušenou psychiku.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že si nic z toho, co se odehrálo během loňské noci 23. září, nepamatuje. Odmítl ale, že by mu poškozený dlužil peníze a on si pro něj cíleně došel do kasina. Útok popsali svědci, zachytily jej kamery. „Lituji všeho, co se stalo,“ řekl obžalovaný Kolda.

Poškozený je sám trestně stíhaný. Trestní řízení ale bylo přerušeno, protože muž žije u matky ve Velké Británii.