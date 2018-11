Kartičky roztřídí pacienty podle závažnosti potíží, pořadí určí na recepci

O tom, do jaké kategorie příchozí pacient spadá, rozhodne zkušený zdravotník na recepci, kde se každý příchozí musí zaregistrovat. Údaje se pak objeví i na počítači u lékaře. Zelená barva značí akutní stav s čekací dobou do sto dvaceti minut, žlutá pak stav naléhavý, kdy vyšetření proběhne do jedné hodiny. Maximálně patnáct minut budou na lékaře podle nového systému čekat pacienti s nestabilními životními funkcemi, bez čekání ambulance převezme pacienta v bezprostředním ohrožení života.

„Není to tak, že chceme pacienty od návštěvy úrazové a chirurgické ambulance odradit. Ale jsme především nemocnicí a tak tu musí mít přednost lidé s vážnými stavy. Kdo přijde s něčím banálnějším, jako je ukopnutý palec, zatržený nehet, výron kotníku tři dny starý, záda, která dotyčného bolí už tři týdny a podobně, bude muset čekat. U neakutních případů to může být až šest hodin, i když v reálu to je o něco méně,“ sdělil Jakub Kopecký, který na úrazové a chirurgické ambulanci pracuje jako staniční sestra.

Lidé si pletou ambulanci s obvodním lékařem

Není výjimkou, když během dopoledne dorazí na ambulanci dvanáct lidí s akutní bolestí břicha a většina z nich je nakonec hospitalizována nebo jde rovnou na operaci. Potřebná vyšetření takového pacienta zaberou přitom hodinu až dvě. V čekárně je přitom čím dál víc lidí, kteří tam vlastně ani nepatří.

„Bohužel, stále více lidí si plete ambulanci v liberecké nemocnici s obvodním lékařem. Takže sem chodí i s věcmi, které nejsou akutní a daly by se řešit jinak. My jim, samozřejmě, pomoc neodmítneme, ale nemohou čekat, že přijdou na řadu podle toho, jak na ambulanci dorazili,“ řekl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Lékaři si zatím nový systém pochvalují. Práce se jim usnadnila. „Výhodou je, že předem víme, jaké pacienty v čekárně máme. Nemůže se stát, že by někdo s vážnějším stavem nebyl zachycen a jeho klinický stav podhodnocen, což by mohlo vést i k jeho zhoršení. Takže je to výhodné na obě strany, pro pacienty i nás jako doktory,“ uvedl lékař Petr Kašák.

Pacient může „poskočit“ do jiné kategorie

Mezi čekající pacienty chodí pravidelně sestra nebo záchranář a zjišťuje aktuální změny. I když je tedy někdo při příchodu zařazen do nižší kategorie, v případě zhoršení stavu během čekání se to lékař hned dozví.

„Jsem tu s kotníkem už přes hodinu, vlastně ani nevím, kdy přijdu na řadu. Chápu, že vážně zranění mají přednost, ale bojím se, aby se ještě víc nezačala kvůli tomu zneužívat záchranka. Že si někdo zavolá sanitku kvůli prkotině a oni ho pak přednostně vezmou,“ řekl jeden z pacientů Roman Čermák. To prý ale podle nemocnice nenastane.

„Se zneužíváním záchranné služby se potýkáme stále. Ale i takový pacient projde třídicím systémem, takže pokud to skutečně není akutní stav, tak bude čekat jako ostatní. Bez ohledu na to, jak se k nám dostal,“ uvedl Kopecký. Recepce na úrazové a chirurgické ambulanci funguje ve všední dny od 7 do 19 hodin. Přes noc a o víkendech si pacienti berou pořadové lístky jako dosud. Prioritu ošetření pak určí sestra.