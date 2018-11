V Liberci leží osm pacientů, kteří mají po operaci ve Frýdlantu otravu krve

„Kvůli přijetí těchto pacientů jsme museli vyhlásit částečně krizový režim na ARO, povolat personál, odložit plánované operace napříč nemocnicí a staráme se o tyto pacienty,“ řekl mluvčí krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář.

Podle něj je stav pacientů vážný, ovšem stabilizovaný. Otrava krve se u nich projevuje tím, že jsou v šokovém stavu a selhávají jim funkce jater

Co otravu způsobilo zjišťuje i frýdlantská nemocnice, která také podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Případem se tedy zabývá i policie.

„Vysvětlení zhoršení stavu pacientů by měly přinést testy, na jejichž výsledky všichni čekáme. Na prošetření a zjištění příčiny spolupracujeme s krajskou hygienickou stanicí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Krajskou nemocnicí Liberec, kam byli pacienti přeloženi. Nic podobného se v Nemocnici Frýdlant dosud nestalo,“ uvedla mluvčí frýdlantské nemocnice Dita Fuchsová.

Operační sál uzavřela Nemocnice Frýdlant ve středu 28. listopadu.

„V tomto týdnu zde proběhlo několik operací, po nichž museli být pacienti s náhle zhoršeným zdravotním stavem převezeni do Krajské nemocnice v Liberci. Před všemi operacemi proběhly standardní testy přístrojů i podávaných látek. Po kontrole odbornou firmou již víme, že přístroje byly zcela v pořádku,“ doplnila Fuchsová.

Sdělila také, že zákroky prováděly různé operační týmy. „Byly to různé chirurgické operace,“ podotkla Fuchsová.

Všichni pacienti prošli narkózou, přístroj je certifikovaný

Podobnou situaci ještě nikdy nezažil krajský náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

„Pro mě je to novum. Podle mých informací jsou pacienti ve velmi špatném stavu, takže se velmi tvrdě aktivovalo celé ARO,“ popsal Sobotka.

Podle něj všechny pacienty spojuje to, že prošli narkózou. „Nevím, kde byl problém. Mluvil jsem s ředitelem nemocnice Jiřím Madarem. Mají certifikovaný narkotizační přístroj, takže kde se vloudila chybička bude předmětem vyšetřování včetně toho, proč ti lidé takto reagovali,“ dodal Sobotka.

Ze zhoršeného stavu pacientů je rozčarované i vedení frýdlantské radnice.

„EUC (provozovatel nemocnice, pozn. red.) nás o žádném problému ve frýdlantské nemocnici neinformovalo. Jediné, co vím, jsem si přečetl na webu na telefonu. Musel jsem si zavolat do liberecké nemocnice, co se tam děje, a mluvil jsem s přednostou interních oborů Tomášem Klimovičem a ten mi řekl, co se děje, ale nikdo neví příčinu. To si musíme počkat, až nám EUC sdělí,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Dodal, že se stále řeší možné převzetí frýdlantské nemocnice nemocnicí krajskou. „Čím dřív to bude, tím dřív budeme klidnější,“ podotkl Stodůlka.