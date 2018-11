V Liberci testují lék na časté noční močení, hledají nemocné dobrovolníky

„Jde o výjimečnou záležitost,“ komentuje primář urologie Jan Mečl mezinárodní výzkum, do kterého se jeho oddělení zapojilo.

„Nykturie není nic jiného než časté noční močení způsobené nadměrnou tvorbou moči během noci. Jsou lidé, kteří se budí v noci třeba každé dvě hodiny a musí jít na toaletu, takže se prakticky nevyspí, což jim pak působí i další problémy,“ říká primář.

A právě takové dospělé lidi teď nemocnice hledá. Pro klinické vyhodnocení nového léku totiž potřebuje dobrovolníky, kteří nykturií trpí.

„Jde o poměrně zvláštní diagnózu, takže se nám tito pacienti těžko shánějí,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Liberecká nemocnice už kvůli testování léku zřídila speciální telefonní linku 800 144 328, kam mohou volat lidé, kteří musí v noci kvůli plnému močovému měchýři často vstávat. Příznaky by přitom měly trvat alespoň šest měsíců.

Pacienta čeká osm návštěv urologie

„Lidé se nemusí ničeho bát. Na druhém konci linky sedí odborník, který položí několik dotazů. Z odpovědí bude zřejmé, zda dotyčného pozveme k nám na osobní pohovor, nebo zda tento pacient není pro testování vhodný. Příčiny nočního močení totiž mohou být různé. Často jde o zvětšenou prostatu nebo také problémy se srdcem. My ale hledáme lidi, u nichž je příčinou zvýšená polyurie, tedy nadměrná tvorba moči právě během noci,“ upřesňuje primář Mečl.

Pokud pacient projde vstupními pohovory, čeká ho osm návštěv během čtyř měsíců na liberecké urologii. Účastníci výzkumu také dostanou mobil, přes který budou posílat data za každou noc. Po celou dobu budou pod nadstandardní kontrolou lékařů. Stejně tak budou na liberecké lékaře dohlížet kontroloři z USA, kteří budou účinky nového léku vyhodnocovat.

„Vše se musí pečlivě zaznamenat, nic se nesmí ošidit. Takže pokud bychom vyhodnotili v průběhu výzkumu, že u daného pacienta to neprobíhá, jak by mělo, bude z procesu okamžitě vyřazen, aby nebylo ohroženo jeho zdraví,“ uvedl Mečl.

Pacientům budou lékaři pravidelně dělat krevní testy

Podle něj přitom řada lidí zvlášť ve starším věku bere časté noční močení jako běžnou součást života a neuvědomují si, že jde o nemoc. Proto s problémem ani nejdou k doktorovi.

„My jim ale chceme pomoci. Chceme, aby se v noci dobře vyspali, ale zároveň to musí být na základě bezpečného léku. Přeci jen jde o zásah do funkce ledvin, kdy se novým lékem snažíme snížit nadměrnou tvorbu moče v noci. Proto se také lidem, kteří budou do klinického testování zařazeni, budou dělat pravidelně krevní testy a kontrolovat vnitřní prostředí,“ dodal primář.

Výzkum nového léku je mezinárodní, kromě liberecké nemocnice jsou do něj zapojena i urologická centra z Evropy a Spojených států. Pokud lék klinickým testováním projde, budou si muset pacienti na jeho dostupnost i tak počkat. V průměru totiž trvá uvedení nového léku na trh několik let.