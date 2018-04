Řidiči tu odmítali platit, parkoviště už proto nebudou samá díra a kaluž

„Parkoviště v ulici U Lomu poblíž základní školy Barvířská bylo opravdu tristní. Řidiči si právem stěžovali, že se jim nechce za soustavu kaluží a děr platit parkovné. Teď už ho upravují technické služby a bude odpovídat standardům. Počet parkovacích míst tam zůstane zachovaný,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kysela.

Během léta se pak technické služby pustí ještě do úpravy parkoviště v Orlí ulici za restaurací Česká beseda. „To je stejný případ jako u parkoviště U Lomu, samá díra, je to nedůstojné,“ řekl Kysela.

Další parkoviště může vzniknout u umělecké školy

Výhledově by pak zcela nové parkoviště mohlo vzniknout na opuštěném místě naproti restauraci Šnyt v Sokolské ulici. Sloužilo by pro klienty lékařského domu Avicena, který stojí kousek nad ním.

„Avicena po nás chtěla, abychom pro ni vyčlenili parkovací místa u základní umělecké školy. Už teď tam její klienti denně blokují místa pro krátkodobé parkování, která využívají rodiče, když vozí děti do základní umělecké školy nebo si jdou vyřídit věci na správu sociálního zabezpečení. Proto jsme jim nabídli, že by si na své náklady upravili nevyužitou plochu naproti restauraci, kde by mohli jejich klienti parkovat,“ vysvětlil primátor Tibor Batthyány. Pozemek teď patří městu a část je vedena jako plocha pro bydlení.

„Pokud někdy vznikne nějaký projekt na bytovou výstavbu v tomto místě, tak by se nájemní smlouva s Avicenou vypověděla a parkoviště by se tam zrušilo,“ dodal primátor.

Podle něj zatím také padl záměr na zavedení placeného parkování u polikliniky u Lázní. „Zvažovali jsme to, ale vyhověli jsme žádostem pacientů, kteří na polikliniku chodí a zpoplatnění zatím odkládáme, možná někdy se zavede pro odpolední hodiny,“ dodal Batthyány.