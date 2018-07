Šetříte, ale nestavíte. Opozici vadí nečinnost vedení Liberce

Do rozvoje města šlo vloni 147 milionů a na dotacích přiteklo 221 milionů korun. Jenže je to pořád méně než v dobách před sedmi lety, kdy měl Liberec na daňových příjmech o 500 milionů méně, a přesto investoval více než dvojnásobně. Stejně tak na dotacích přiteklo do města trojnásobně víc peněz než dnes.

„Příjmy se skutečně za poslední roky výrazně zvyšují, ale to je také jediná dobrá zpráva. I když se vybere víc peněz, tak na rozvoji města to není vidět. Liberec stagnuje, investiční akce nedosahují ani toho, co se dělalo v době krize a po ní, kdy peněz bylo méně. Navýšené příjmy se vynakládají na zvyšování počtu úředníků a mnoho zbytečných projektů, které by měly financování hledat jinde než v penězích daňových poplatníků. Je to přímý odraz současného vedení města, které pro samé hádky nedokáže řádně spravovat město,“ kritizuje bývalá primátorka Martina Rosenbergová (ex ČSSD).

Peníze nešly na připravené akce, vadí Starostům

A není sama. Přebytek v hospodaření se nelíbí ani Starostům pro Liberec. Těm vadí, že peníze nešly ani na akce, které už v rozpočtu byly připravené.

„Rozpočet je jakýmsi naším městským zákonem. Říkáme tím, na co chceme peníze upotřebit. Ale my je ani na ty dané věci neupotřebíme a necháme je volně ležet. Takhle správný hospodář nefunguje,“ uvedl zastupitel Michal Hron.

Věcí, které se podařilo od posledních voleb v Liberci udělat, skutečně moc není. „Opravilo se Lesní koupaliště, a to ještě z poloviny kvůli politickým půtkám. Opravují se některé školy a školky, a to ještě s časovým skluzem. Na některých křižovatkách přibyly v rámci bezpečnosti ostrůvky, zálivy a retardéry, přičemž některé ani nedávají smysl. Dopravní podnik po malých částech opravuje tramvajové koleje, a to je ze stavebních aktivit asi tak všechno,“ shrnuje Petr Votrubec, který se pravidelně účastní Veřejných fór pořádaných radnicí.

Šedlbauer: Za ušetřené peníze pořídíme větší hodnotu

Josef Šedlbauer (Změna) naopak střádání peněz podporuje. Podle něj je logika, že vše, co je v rámci daného rozpočtu, se musí utratit, chybná. „Běžně se stává, že na investiční akce se dnes nehlásí žádní uchazeči nebo je vysoutěžená cena vyšší, než jsme čekali, a pak se to musí vyhlašovat znovu. Jsme teď ve fázi, kdy jsou stavební kapacity zahlcené a stojí to zbytečně moc peněz. Proto je rozumné si peníze nechat do doby, než se ten ekonomický cyklus zase neposune a my pak za ušetřené peníze pořídíme větší hodnotu.“

„Souhlasím, že v okamžiku ekonomické konjunktury, kdy je nízká nezaměstnanost, se má úřad chovat pružně, peníze šetřit, aby se rychleji splácely dluhy a v okamžiku, kdy se recese vrátí, aby veřejná sféra investovala. Ale bohužel. Toto vedení města se chová úplně obráceně. Tady se v konjunktuře naopak lidé přibírají, úřad zbytňuje a dluhy se nesplácejí,“ míní bývalý ekonomický náměstek Jiří Šolc (SLK).

Současný náměstek primátora přes ekonomiku Jan Korytář (Změna) vysvětluje zdánlivou nečinnost tím, že v době jeho nástupu byly na odboru strategického rozvoje rozpracovány jen dva projekty.

„Teď už máme rozpracováno sedmdesát pět dotačních žádostí, čtyřicet už nám jich vyšlo za téměř tři sta milionů korun. Chápu, že opozice kritizuje, ale dotační projekty se nepřipravují dvě měsíce, trvá to třeba rok i dva.“