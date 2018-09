Skladatel Rossini by se divil. Jeho operu Popelka řídí v Liberci ženy

„Kdysi jsem tu šéfovala opeře, ale odcházela jsem za dramatických okolností. Proto jsem si říkala, že do Liberce už nikdy. Ale práce na Popelce je úžasná. Většinou přicházím s režiséry hodně do křížku, mám jiný názor. Hájím, že hudba hraje významnou roli. Tady je naštěstí spolupráce s režisérkou výtečná. Ona je velmi muzikální a na představení to je znát,“ pochvaluje si chystanou premiéru Němcová.

Těžko říct, jak by se na nastudování díval samotný Gioachino Rossini. Slavný skladatel sice miloval ženy, ale příliš je neuznával. A v Liberci teď jeho operu má v rukou plně dámský tým. Od dirigentky, přes kostýmní výtvarnici, scénografku, sbormistryni a dramaturgyni. Vše pak zastřešuje režisérka Constance Larrieu z Francie, která se specializuje na starší hudební období opery.

Popelka už nebydlí v kontejneru

„Jsme prvním repertoárovým divadlem v Čechách, které Larrieu zaangažovalo. Už tu sice dělala dvě představení pro hudební festivaly, ale to je něco úplně jiného. Je úžasná v tom, jak do všeho dává kus sebe a umí vycítit, co který operní kus vyžaduje,“ uvedla dramaturgyně Linda Keprtová.

Naznačila tak, že liberecké představení Popelky bude úplně jiné, než jaké uvedlo před dvěma lety Národní divadlo, kde Popelka bydlela v kontejneru a její nevlastní otčím hrál na jevišti hokej.

„Libreto opery se na pohádkovou stránku Popelky moc nezaměřuje, já ji chci z něho naopak vytáhnout. I proto jsme zvolili scénu laděnou do baroka, která k Rossiniho hudbě lépe sedí,“ zmínila Larrieu.

Vybrat sólisty pro Popelku přitom nebylo lehké. Pěvecké party jsou totiž velmi obtížné a zpěváků, kteří je zvládnou, v Čechách mnoho není. Němcová s Larrieu tak sází na talentovanou mezzosopranistku Michaelu Zajmi jako Popelku a vyhledávaného tenoristu Ondřeje Koplíka jako prince.

„Je to má třetí Popelka, ale mám pocit, že až tady v Liberci odhalila paní režisérka podstatu celé opery. Také oceňuji, že v jejím podání není Popelka žádná ušláplá chudinka, ale dívka, která se přes svoji laskavost umí ozvat, když ji něco štve,“ uvedla Zajmi.

Premiéru Popelky, která je po Lazebníku sevillském nejhranější Rossiniho operou, uvede Šaldovo divadlo 28. a 30 září.