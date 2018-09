Pozemky po Textilaně město nechce, může je koupit kdokoliv

Mohou tam být byty, park, obchodní centrum, parkoviště, zahradní čtvrť, škola, zábavní centrum, nemocnice, prostě vše, co se skryje pod termín občanská vybavenost. Jenže Liberec na to bude mít jen pramalý vliv. Zastupitelé totiž odmítli návrh koupit pozemky po bývalé Textilaně.

Devět hektarů rozlehlé plochy kousek od centra města tak se vší pravděpodobností koupí další soukromá společnost. Ta předchozí z Nizozemska je prodává, protože je v insolvenci. Za dvanáct let přitom na pláni po Textilaně nic neudělala.

Je to kostlivec ve skříni, zní od některých zastupitelů

„Je tam ekologická zátěž, o jejímž rozsahu nikdo nic neví. Jsou tam skrytá koryta vodotečí s propadlými klenbami. To je kostlivec ve skříni. To území je vhodné pro soukromého investora, ne pro město. Jen by to generovalo další problémy,“ odmítl záměr zastupitel Martin Čulík (exANO).

„Nejsme tu od toho, abychom sanovali problémy soukromých vlastníků. Máme spravovat majetek nám svěřený a ne další pořizovat, když tu je vnitřní dluh na chodnících a silnicích dvě miliardy. Divadlo potřebuje na obnovu sto padesát milionů a tak dále. A vy chcete kupovat pozemky od někoho, komu to nevyšlo?“ apeloval na zastupitele náměstek primátora Tomáš Kysela (exANO).

S nápadem, aby se město pokusilo pozemky získat, přišli Starostové. V červenci je v tom podpořila i Změna, a tak se nechaly udělat dva posudky na odhadní cenu.

„Oba byly podobné, jeden na 69 a druhý na 71 milionů korun. To jsou částky, které si může město dovolit za tyto strategické pozemky vydat. Je to jedna z posledních volných ploch ve městě a bylo by dobré, kdyby město mělo vliv na to, co na nich vznikne,“ uvedl lídr Starostů Jaroslav Zámečník.

„Je to skvělá příležitost, kterou když promarníme, tak nás může mrzet. Dalo by se tam pracovat s pobídkami pro investory, vyhlásit architektonickou soutěž a podobně. Jsou to pozemky, které se dají jen zhodnocovat,“ přidal se jeho kolega Antonín Ferdan.

Změna obrátila a návrh odmítla

I přesto, že napříč zastupitelstvem zaznívalo, že jde o strategické pozemky, nakonec ruku pro nákup zvedlo jen deset zastupitelů. Starostové a Ondřej Červinka z ODS. Změna, která před měsícem pro návrh byla, ho odmítla.

„Není to tak, že nám o bývalou Textilanu nejde. Ale myslíme si, že na nákup už je pozdě. Realitní kancelář už jedná s jinými zájemci, kteří na to mají více peněz. Navíc nemohou Starostové myslet vážně, že jim podpoříme pozemky po Textilaně, když nám před tím několikrát shodili ze stolu nákup libereckého zámku,“ argumentoval náměstek primátora Jan Korytář.

Podle Zámečníka ale nejde o nic jiného než o pomstu, na kterou může město doplatit. „To je politická vendeta, protože jsme s Textilanou přišli my. Je to pokrytectví prvního řádu.“

Že by město přišlo o možnost kontroly, co na obří ploše vyroste, primátor Tibor Batthyány odmítá. „Máme územní plán, je tam povinnost územní studie, které nesmyslné plány zredukují. Kvůli tomu nemusíme ten pozemek vlastnit.“ Podle Starostů ale i tato varianta bude město něco stát.

„Je tam nevypořádané věcné břemeno v podobě tramvajové tratě. Zavázali jsme se tam za to udělat inženýrské sítě a protihluková opatření. Jde o dvacet milionů, které jsme si mohli ušetřit,“ dodal Zámečník.