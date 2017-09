Z Liberce do Prahy za 35 minut. Stát plánuje rychlotrať do Polska

Vlak by pak hranici překonával v Jindřichovicích pod Smrkem a uháněl dál na Jelení Horu. Jako utopie vypadá tato myšlenka zejména ve světle nynějšího spojení Liberce s Prahou, kdy cesta po dráze trvá asi 2,5 hodiny.

U navrhované trasy se počítá s tím, že superrychlý vlak zvládne cestu mezi Libercem a Prahou do 35 minut. V případě vedení vysokorychlostní tratě přes území Libereckého kraje jsou mezi Prahou a Libercem navrženy tři varianty.

Vlak by například jel tunelem pod Jeřmanicemi. Ve zbývajícím úseku z Liberce na státní hranici s Polskem připadají v úvahu dvě trasy s maximální rychlostí 250 a 350 km/hod.

Ve hře o mezinárodní koridor rychlého železničního spojení evropského významu je kromě Liberce i Hradec Králové. Na Polsko by se trať napojila v Královci. Vedení Libereckého kraje požaduje, aby koridor vedl přes Liberec.

„Ukazatele finanční náročnosti zatím hovoří v náš prospěch. Na naší trase by obsloužil i víc cestujících,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu.

Trasa obslouží až 400 tisíc lidí

Pokud by trasa koridoru Praha – Wroclaw vedla přes území Libereckého kraje, obsloužila by podle informací z krajského úřadu 300 až 400 tisíc lidí včetně průmyslového centra v Mladé Boleslavi. Naopak přes území Královéhradeckého kraje by koridor lépe obsloužil maximálně 200 tisíc obyvatel.

„Ze studií v Polsku vyplývá, že by polská strana preferovala spíš přechod hranic v Jindřichovicích pod Smrkem. Zejména proto, že by Jelení Hora získala rychlé spojení s Wroclawí a Varšavou,“ přiblížil Pavel Blažek, jednatel společnosti Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v kraji.

„Hrubé odhady investičních nákladů přes Liberec jsou přes 80 miliard korun. Přes Královéhradecký kraj by to bylo více než 100 miliard korun,“ dodal Blažek.

O tom, jestli trať nakonec povede přes Hradec, či Liberec, rozhodne až studie proveditelnosti. „Na přelomu let 2018 a 2019 bude zadána studie proveditelnosti na toto spojení, která záměr dále upřesní a umožní usazení tras do územních plánů,“ uvedl Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Stavět by se mohlo za 30 let

Úsek Praha – Wroclaw je součástí globální sítě. Stavba přichází v úvahu zhruba za 30 let. Budování souvisí s nařízením Evropského parlamentu o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

Stát v souvislosti s počátkem vysokorychlostních tratí předběžně operuje s letopočtem 2030. V té době by mohla být dokončena dráha z Prahy do Drážďan a současně zahájena stavba tratě Praha – Brno, jež by mohla finišovat o deset let později. A do roku 2050 má být vybudována právě trať Praha – Wroclaw.

Královéhradecký kraj, na rozdíl od Liberce, již s Prahou spojují dvě elektrifikované železniční tratě. Postupně procházejí modernizací na rychlost až 160 km/hod.

V tom, jestli trať na Wroclaw má vést přes Liberec, nebo Hradec, nemá jasno ani vedení Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

„Podle mě by byla lepší trasa přes Liberec. Lépe obslouží sever Čech a je průchodnější než oblast Broumovska, kde by se vše nesmírně složitě projednávalo z hlediska ochrany přírody,“ řekl před časem pro iDNES.cz prezident svazu Miroslav Vyka.

„Na druhou stranu by to přes Hradec bylo stavebně mnohem jednodušší, protože tudy již vede kvalitní trať,“ zmínil zase pro server člen prezidia Miloslav Zítka.