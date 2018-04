Začal soud s krajským exradním Bursou. Žaloba tvrdí, že chtěl úplatek

Z nahrávky, jež se v úterý přehrávala u soudu, vyplývá, že se výše úplatku měla pohybovat mezi pěti až deseti procenty.

„Já nejsem šílenec, jako abych po vlastních lidech (z ČSSD) chtěl deset procent ... to je šílenost, ale o čemkoliv nižším než pět (procent), bych byl zase šílenec já ... protože jako, to není jen o mně, to je o dalších X lidech,“ říká na nahrávce z ledna 2010 Bursa, který byl v letech 2008 až 2012 radním pro ekonomiku.

Nahrávku pořídil při osobním jednání v kanceláři Bursy jednatel firmy, která tendr na zlepšení vytápění 19 krajských příspěvkových organizací získala v roce 2009.

O úplatek si měl říci Bursa až v době, když už byla zakázka proplacená. „Vím, že se bavíme po, ale my jsme nevěděli, o čem se bavit před. Protože když jsme se bavili před, tak jsme se na ničem nedohodli, protože ty jsi to taky nevěděl,“ řekl tehdy Bursa, který byl předsedou komise, jež zakázku vyhodnocovala.

Jednatel: Chtěl mě dotlačit k tomu, abych s úplatkem souhlasil

Na nahrávce mluví i o tom, že od jiného člena sociální demokracie se dozvěděl, že úplatek by měl být „jen“ 400 tisíc korun. Bursa o tom mluvil jako o blbosti. „To říkám úplně otevřeně, protože to by byla poslední investice, kterou jsme do toho dali, jo, protože to tady mám kdejakou podloudnou firmu, se kterou se dohodnu úplně jinak a líp,“ řekl Bursa.

Jednatel firmy v úterý u soudu také vypovídal. Prezentoval se jako řadový člen ČSSD. V roce 2008 se stal členem krajského finančního výboru a teprve tehdy Bursu poznal. Kromě jednání na kraji se ale s ním jinak nestýkal. Bursa je podle něj typ, který nepřipouští diskusi a není věrohodný. Zároveň ale také uvedl, že si nemyslí, že by mu Bursa úplatek skutečně chtěl nabídnout. Spíše za tím viděl snahu, jak by na něj mohl Bursa získat kompromitující materiál.

„Chtěl mě dotlačit k tomu, abych souhlasil (s úplatkem),“ uvedl. Předpokládal, že si Bursa jednání také nahrává. Jednatel zároveň uvedl, že si běžně jednání nenahrává, tehdy se ale obával o svoji bezpečnost. V roce 2010 ale nic neoznámil, policie od něj nahrávku získala až v roce 2016 při vyšetřování jiného případu, ve kterém jsou stíhaní jiní členové ČSSD z Libereckého kraje.

Podle jednatele to byla jediná zakázka, kterou dělal pro kraj. Odmítl, že by Bursovi dal nějaký úplatek. U soudu ale také zaznělo, že čtvrt roku po nahraném jednání s Bursou získala jeho firma od kraje dalších 700 tisíc korun v souvislosti s touto zakázkou. Podle jednatele šlo o další opatření, která snižovala nákladnost vytápění krajských budov a která se neřešila v projektu. Soud odpoledne pokračuje čtením listinných důkazů.