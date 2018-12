Kiss z Maďarska, domácí Rammstein. Liberec hostí revivaly slavných kapel

V Liberci se představí skupiny, které vzdávají hold Nirvaně, AC/DC nebo třeba Rammsteinům.

„Síla revivalů je v dostupnosti. Když půjdu na liberecké Rammsteiny, vím, že se nebudu mačkat v padesátitisícovém davu, nebude mě to stát půl výplaty, v klidu se tam dostanu autem nebo tramvají. Než bych šel na šest koncertů a zaplatil padesát tisíc, tak tady mám za pětistovku velký mejdan, který v originálním obsazení nejde provést,“ říká za pořadatele Marek Ottl, který chce Fest Revivalem navázat na pravidelné podzimní koncerty libereckého Rammstein Members Clubu.

Maďarský Kiss, Metallica z Berouna

Další kapely hledali pořadatelé na YouTube. „Já osobně nejsem zastáncem revivalů kapel, které jsou pořád aktivní. Ale samozřejmě jsou výjimky. V České republice máme Queenie, což je revival Queen. Ti sice ještě vystupují, ale už nikdy nebudou vystupovat v původní sestavě. Ale to, co chystáme v Liberci, jsou revivaly kapel, která kdyby chtěl dát někdo na jedno místo, tak se nedoplatí,“ potvrzuje Ottlova slova další z pořadatelů Jiří Veverka.

Do arény tak dorazí třeba i maďarský revival kapely Kiss nebo Metallica Beroun. Na seznamu však návštěvníci nenajdou revival žádné české kapely.

„Hodně u nás vznikají hospodské revivaly, což je takový fenomén Česka. Ale je to tak na půl cesty. Hrají sice stejné písničky, ale to je tak všechno, co to splňuje. Třeba revivaly Kabátů jsou podle mě v každém městě dva. Přitom je to kapela několik desítek let na špičce, jsou pořád stejně dobří, takže to není žádná sranda, zvlášť když si to vezmou tři kluci na kytaru. Proto je dobrých českých revivalů strašně málo,“ vysvětluje Ottl a Veverka s ním souhlasí.

I Michal David může mít dobrý revival

„Proč si zvát revival Kabátů, když na ně můžu jít za rozumné peníze tady?,“ říká Veverka, který však revivaly českých interpretů neodsuzuje.

„Michal David má třeba tři revivaly. Jeden chlápek ze Železného Brodu je fakt dobrý a stojí skoro setinu ceny, co stojí originál. Kdybych měl kulturák v Železném Brodě nebo v okolí, tak si samozřejmě pozvu tohoto člověka. Protože kdybych tam šel jako návštěvník, který Michala Davida zná, ale nemá naposlouchané každé slovo, tak si to užiju a budu spokojený.“

Mají kapely, které napodobují muziku a vzhled svých vzorů, i stejné nároky? „Teď se rozmáhá, že si kapely nadiktují třeba občerstvení za patnáct tisíc korun. To je prostě úplně nesmyslné. Ale my měli šťastnou ruku. Samozřejmě u Kissáků je logické, že musí mít šatnu, kde je kompletní umývárna a velká zrcadla, protože se musí kompletně nalíčit. To samé Rammsteini. Ale jinak žádné bláznivé nároky nemají,“ dodává Ottl.