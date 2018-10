Nová trať do Rochlice má stát stamiliony, v plánu je i tunel u Babylonu

„Sídliště Rochlice je obrovské, žije tam přes deset tisíc lidí a i když se tam navýšily počty autobusů, tak zejména ve špičce nezvládají lidi odvézt,“ vysvětluje dosluhující primátor Tibor Batthyány.

Podobné věty o zavedení tramvaje do Rochlice přitom z radnice zaznívají už patnáct let. Moc se toho ale neudělalo. Řadu let trvaly například dohady, jestli koleje do Rochlice vést přes sídliště Broumovská, nebo přes třídu Dr. Milady Horákové.

Zatímco před časem dostávala přednost varianta přes Broumovskou, teď projektanti vybrali jako lepší cestu kolem teplárny. Tramvaj má mít první zastávku na Rybníčku u krajského úřadu, potom na Košické, u teplárny zahne na Horní Kopečnou, Dobiášovu a přes ulici Krejčího do Zeleného údolí.

„Začátek na Rybníčku umožní případné propojení linky s tramvají do Vratislavic nebo k vlakovému nádraží. Zároveň se tím vyhneme riziku, že kdyby se stalo něco na terminálu ve Fügnerově ulici, tak tato trať tím nebude ohrožena,“ řekl Batthyány.

U krajského úřadu zajede tramvaj pod zem

Profil nové tratě má být různorodý. Nejtěžší bylo řešení u křižovatky ulic Dr. Milady Horákové a Košické, kde je veliký provoz.

„Od krajského úřadu ke Košické ulici bude trať zahloubená do země, pod úroveň terénu. Je to kvůli omezení hluku a také se díky tomu nebudou muset demolovat vedle stojící objekty. Frekventovanou křižovatku pod Babylonem bude pak tramvaj podjíždět tunelem,“ popsal dosavadní člen rady města Martin Čulík.

Před zatáčkou u teplárny přejede tramvaj na druhou stranu a projede dnes zarostlým parčíkem, který se díky tomu zrekultivuje. Od ulice U Močálu se pak vybuduje vysoký násep až ke křižovatce Na Žižkově - Dobiášova, odkud už budou koleje kopírovat současnou silnici až na otočku v Zeleném údolí. Vše by mělo odhadem stát 650 až 800 milionů korun. I když zastupitelé pokračování v projektové dokumentaci schválili, neobešlo se to bez obav.

„Je otázka, jestli vůbec budou nějaké dotace uvolněné tímto směrem. Obávám se, že rozvoj tramvajových tratí a jejich provozování je mimo možnosti našeho města. A i kdybychom dotaci sehnali, nebudeme mít na povinnou spoluúčast. Aby to nedopadlo tak, že budeme mít drahou dokumentaci a nebudeme mít za co stavět, to by bylo krajně nezodpovědné,“ uvedl Jiří Šolc z SLK.

Většina zastupitelů ale pokračování v projektu podpořila. „Štěstí přeje připraveným. Je správné risk podstoupit a těch pár milionů do dokončení projektové dokumentace dát. Je to správný projekt, a víme, že i v minulém programovém období nakonec peníze zbyly a kdo byl připraven, měl šanci na ně dosáhnout,“ oponoval Josef Šedlbauer ze Změny.