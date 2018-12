V Liberci bude více sdílených kol. Radnice je chce mít jen ve stojanech

Takzvaná rekola se objevila v Liberci v polovině března a lidé si je mohli půjčovat do poloviny listopadu.

„Rozhodně v projektu sdílených kol budeme pokračovat. Ukázalo se, že mezi uživateli je o to zájem. Od března do listopadu se uskutečnilo 43 205 výpůjček od více než osmi tisíc lidí. To znamená, že řada z nich využívala kola opakovaně,“ řekl náměstek primátora pro strategický rozvoj Jiří Němeček.

Ke stovce nových kol chce radnice pořídit i 92 nových stojanů. Dvaadvacet z nich by přitom mělo být mobilních, aby se daly přesunovat podle toho, kde se bude soustředit víc sdílených bicyklů.

„Chceme se vyhnout tomu, že se kola po skončení jízdy válí všude možně po centru města. Lidé je často dávali kam je zrovna napadlo, ke stožáru veřejného osvětlení, k zábradlí a na další místa, kde překážela. Chceme docílit toho, aby se odkládala jen do stojanů,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj je řešením takzvaná pátá generace kol, která se smí umístit po jízdě výlučně do stojanů k tomu určených. „Když dáte kolo jinam, tak je to bráno jako že jste kolo nevrátili a nabíhají vám za to sankce,“ upřesnil Zámečník.



V premiérové sezoně se dalo kolo vypůjčit v Liberci zdarma na čtvrt hodiny. I to chce radnice změnit. Uvažuje o prodloužení bezplatné výpůjčky na dvacet minut. Zároveň s tím uvažuje i rozšíření zóny, kde si lze kola půjčovat a vracet i na Vratislavice. Dosud končila u areálu bývalé Textilany.



Náklady na pořízení dalších kol a stojanů vyčíslilo město na 2,2 milionu korun.

Státní fond životního prostředí už tuto dotaci přiznal ještě za předchozího vedení města. Noví radní chtějí ještě zapracovat právě rozšíření výpůjční zóny i opatření, aby se kola dala vracet jen do stojanů.