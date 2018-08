Autobusy jezdit nepřestanou, slibuje liberecký primátor cestujícím

Podle primátora Liberce Tibora Batthyányho ale přišla výpověď poté, co Liberec odmítl vyplatit BusLine přiměřený zisk za rok 2016 ve výši asi třiceti milionů korun.

„Cestující se nemusí obávat, že by kvůli výpovědi přestala od příštího roku jezdit městská doprava. BusLine tu teď tahá za kratší konec, ale to je jejich věc. My se na zajištění dopravy bez jejich pomoci připravujeme už delší dobu,“ sdělil primátor.

V Liberci přitom BusLine zajišťuje 40 procent autobusové dopravy, v Jablonci pak všechnu. „Počítáme s tím, že bychom si vzali úvěr a z něj pokryli nákup autobusů z Německa, řidiče bychom si pak půjčili právě od BusLine. Když nebudou mít kde jezdit, neměl by to být problém,“ řekl Batthyány.

Také jablonecký primátor Petr Beitl ujišťuje, že předčasná výpověď ze smlouvy pro cestující nic neznamená. „Garantujeme občanům, že veřejná doprava v Jablonci zůstane zachována.“

V brzké době má také proběhnout schůzka mezi zástupci obou měst, vedením dopravního podniku a BusLine. Podle Batthyányho je teoreticky možné, že BusLine ještě výpověď stáhne. „Přesné kroky ale nechceme zveřejňovat, nechceme tím nahrávat druhé straně,“ dodal.

Podle jeho náměstka Jana Korytáře by ale bylo lepší s BusLine už nevyjednávat. „Čím dřív se dopravní podnik od BusLine odstřihne a připraví se na to, že by si veškerou dopravu mohl provozovat sám, případně s pomocí jiných dopravců, tím lépe. Smlouva s Busline je pro nás velmi nevýhodná, upozorňujeme na to už řadu let.“

Původně měl BusLine jezdit pro Liberec do konce roku 2019, v Jablonci pak do roku 2020. Ve výpovědi stojí, že přestane jezdit už od ledna 2019.