Soud v Liberci zprostil exradního kraje Bursu obžaloby z korupce

Dvaapadesátiletému Bursovi zatím stále hrozí pět až 12 let vězení. Verdikt totiž není pravomocný, státní zástupce Petr Hořín se na místě odvolal.

„Domnívám se, že v tomto případě nastalo to, co Nejvyšší soud nazývá extrémním rozporem při vyznění důkazů a jejich hodnocením, proto jsem se odvolal,“ řekl Hořín.

Podle obžaloby si řekl o téměř milion korun

Podle obžaloby si Zdeněk Bursa řekl téměř o milion korun. Z korupčního jednání byl obžalován v souvislosti s veřejnou zakázkou za 19,5 milionu na zlepšení vytápění devatenácti krajských příspěvkových organizací, kterou získala liberecká firma jeho spolustraníka Petra Lajtkepa.

V soutěži byla podle podkladů z krajského úřadu jedinou přihlášenou firmou. V radě kraje byl Bursa v letech 2008 až 2012 a u této zakázky i předsedou hodnotící komise.

Bursa před soudem ani předtím na policii nevypovídal, vinu odmítá. Úterní verdikt vnímá jen jako první krok. „Mohu být spokojen až ve chvíli, kdy bude spravedlnosti učiněno za dost,“ řekl.

Klíčovým důkazem v případu byla nahrávka, kterou při jednání s Bursou pořídil Lajtkep.

„Já nejsem šílenec, jako abych po vlastních lidech (z ČSSD) chtěl deset procent ... to je šílenost, ale o čemkoliv nižším než pět (procent), bych byl zase šílenec já ... protože jako, to není jen o mně, to je o dalších X lidech,“ říká Bursa na nahrávce z ledna 2010 (o nahrávce podrobněji zde).

Soud: Nahrávka není stoprocentně průkazná

Podle soudu ale nahrávka není stoprocentně průkazná. „Máme za to, že nahrávka nevypovídá jednoznačně o tom, že by si řekl (Bursa) o úplatek ani že by mu protistrana (Lajtkep) nějaký úplatek slíbila. Navíc se jednalo o zakázku, která byla v době pořízení nahrávky už zrealizována a zaplacena,“ řekla Drahotová.

Ani Lajtkep u soudu nepotvrdil, že by po něm chtěl Bursa nějaký úplatek. Spíše to vnímal tak, že na něj Bursa chce získat v rámci vnitrostranického boje kompromitující materiál. Proto si Lajtkep jednání nahrál. Policii sám tehdy nic neoznámil.

Kriminalisté nahrávku od něj získali až v roce 2016 při vyšetřování jiného případu, ve kterém jsou stíhaní jiní členové ČSSD z Libereckého kraje. Obvinění souvisí s údajným podvodem při čerpání evropské dotace na výstavbu termálních lázní v Chrastavě na Liberecku. Tento případ je ve fázi přípravy na podání obžaloby (o kauze v článku V chrastavských lázních se utopily desítky milionů z EU).