Liberec zažívá největší stěhování škol, azyl dětem poskytne univerzita

Na 600 žáků a pedagogů Základní školy 5. května čeká od března radikální změna. Město připravuje rozsáhlou rekonstrukci za desítky milionů korun a obě budovy školy obsadí stavební firmy.

Žactvo a celý učitelský sbor proto budou muset od března až do října příštího roku dojíždět do šest kilometrů vzdáleného Vesce.

Zázemí na dobu oprav poskytne městu liberecká univerzita ve své budově v Mařanově ulici. Kdysi sloužila jako gymnázium, později vysokoškolské koleje. A ještě donedávna byla ubytovnou.

Opravit školu za provozu by bylo nebezpečné

„Z hlediska bezpečnosti není možné opravovat školu za provozu. Nebýt univerzity, nevím, co bychom si počali,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Ivan Langr.

Stěhování se dotkne ve škole v ulici 5. května 24 tříd. Týká se obou budov.

Stěhování se dotkne 24 tříd. „Celkem jde o 530 žáků a 60 zaměstnanců,“ zmínila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Chystanou akci ještě musí odsouhlasit radní města.

„Pro děti i rodiče to jistě nebude lehké, ale z hlediska vyučování nebude v náhradní škole žádný problém. Budova je v dobrém stavu, univerzita se o ni velmi dobře stará. Tím, že šlo o školní budovu, má i potřebné dispoziční řešení,“ dodal náměstek Langr.

Do Vesce jezdí autobusy MHD, město ale chce s dopravním podnikem ještě vyhodnotit, jestli budou stačit. Díky velkému parkovišti ve Vesci rodiče dětí dobře zaparkují.

Stěhovat se bude o jarních prázdninách

Přestěhování se má odehrát během jarních prázdnin na začátku března. Škola na přesun vyčlenila i pětidenní ředitelské volno. „Přestěhování bude logisticky náročné, ale zvládneme to. Výuku zabezpečíme plynule bez omezení. Jsme hlavně rádi za to, že celá škola bude v jedné budově,“ řekla ředitelka Základní školy 5. května Iveta Rejnartová.

Liberec bude univerzitě platit náklady, které vzniknou při provozu školy. „Město nemá jinou možnost, kam školu přemístit. Z tohoto pohledu městu rádi vypomůžeme,“ zmínil rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

První stupeň školy v Šamánkově ulici získá na konci opravy příští rok v říjnu 7 nových odborných učeben v podkroví, zateplený plášť. Bude mít vyměněná okna a dveře. Škola se díky novému výtahu stane bezbariérovou.

V budově druhého stupně v ulici 5. května dojde k výměně elektrických rozvodů a osvětlení, zateplení fasády či výměně oken. I tato budova získá výtah nebo bude mít nové vytápění.

Oprava vyjde na téměř 80 milionů. Velkou měrou je hrazena z evropských dotací. „Pro nás je výhodou, že se opraví obě budovy najednou,“ uvedla ředitelka Rejnartová.

Oprava školy v Ruprechticích se protáhne

Liberec opravuje rovněž školu na náměstí Míru v Ruprechticích. Kvůli tomu musel přemístit 360 dětí. Azyl dočasně našly ve dvou základních školách a v areálu univerzity. Na univerzitu dojíždí 210 dětí, vozí je tam speciální autobusy.

Rekonstrukce za 64 milionů korun začala v létě a měla do půl roku skončit. Jenže se protáhne.

„Hlavní budova by měla být předána na přelomu března a dubna. V té době by už nemělo cenu se stěhovat, jakkoliv to bude dál rodičům a dětem komplikovat dopravu do školy i volnočasové aktivity,“ řekl náměstek Langr.

„Počítali jsme s tím, že azyl škole poskytneme do ledna. To, že se oprava protáhne, nám už vážně zkomplikuje situaci, protože od února budeme opravovat jednu naši budovu a prostory bychom potřebovali. Nicméně jsme to s vypětím sil slíbili do konce června,“ zmínil rektor Brzezina.