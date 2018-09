Autobusy zamířily do muzea. V něm bude i otlučená tramvaj

„Autobusy jsou pojízdné, ale potřebují pořádný zásah, generálku, nebo řekněme renovaci. Pragovka je na veteránských značkách, Ikarus má čísla v depozitu. Jsou kompletní, ale zatím se nacházejí v takovém technickém stavu, že je nepoužíváme,“ sdělil předseda Boveraclubu Tomáš Krebs.

Pragovku získal Boveraclub od spolku Zubrnická museální železnice. Ikarus je od Klubu železničního muzea Zlonice. „Na renovaci Pragovky máme zažádáno o grant spolu s námi podobným spolkem z Chemnitz, tak uvidíme, zda se zadaří,“ doufá Krebs.

V pavilonu D budou čtyři tramvaje a tři autobusy. „A taky osobní auta, třeba žigulík ve verzi liberecké taxislužby. Dneska se to už moc neví, ale za socialismu mohl provozovat taxislužbu jen dopravní podnik,“ upozornil Krebs. „Expozici doplní dva vraky starých libereckých tramvajových skříní.“

Sdružení usiluje o zapůjčení Robura

Autobusy budou Pragovka, Ikarus a třetím by měl být východoněmecký stroj Robur. „Jednáme o jeho zapůjčení. Bude přesně v té barevné podobě, v níž jezdil od dvaaosmdesátého roku z města do Radčic,“ nastínil Krebs.

Tramvaje budou dvě německé, z let 1968 a 1973, a jedna švýcarská z roku 1916. „Přivezeme ještě tramvaj T3 z roku 1973. Sice prošla dílčími modernizacemi, ale pořád je blízko stavu, v němž byla po dodání. Chtěli bychom ji nakamuflovat do podoby, v níž jezdily v Liberci té trojky v osmdesátých letech, to znamená ohnutý nárazník, špinavá a otřískaná,“ smál se Krebs.

Ochutnávku chystané expozice chce Boveraclub nabídnout návštěvníkům výstaviště už na Den evropského dědictví v sobotu osmého září. „Potom ještě budeme expozici pilovat a dodělávat. Otevřeme ji nejspíš v říjnu na stoleté výročí vzniku republiky,“ uzavřel Krebs.